Ukraina w NATO. Zełenski: nadszedł czas

W lipcu w Wilnie ma się odbyć szczyt NATO, w którym wziąć udział mają również przedstawiciele Ukrainy. O spotkaniu na Litwie mówił dziś prezydent Wołodymyr Zełenski, który rozmawiał dziś w Kijowie z szefem Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj jest gotów na przystąpienie do NATO i czeka na konkretne deklaracje. - Nie ma ani jednego obiektywnego przeciwwskazania dla (takiej) politycznej decyzji. Teraz, kiedy większość mieszkańców krajów NATO i większość Ukraińców popiera przystąpienie do Sojuszu, nadszedł czas na odpowiednie postanowienia - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, przystąpienie do NATO to dla Ukrainy jedyna droga do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa. - Jednocześnie nie poszukujemy alternatyw wobec członkostwa w Sojuszu i nie postrzegamy (takich rozwiązań) jako kompromisowych - podkreślił.

