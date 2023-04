Stoltenberg w Kijowie. Ważny gest szefa NATO

Centralny Rejestr Wyborców - czym jest? To będzie rewolucja w Kodeksie wyborczym na wybory 2023?

Szef NATO w Kijowie to spore zaskoczenie. Co prawda Jens Stoltenberg pojawiał się już w stolicy Ukrainy w poprzednich miesiącach, ale najnowsza wizyta była niezapowiedziana i planowana w tajemnicy. Szef Paktu Północnoatlantyckiego odwiedzenie Ukrainy rozpoczął od złożenia hołdu poległym Ukraińcom.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

Jako że zimowa ofensywa rosyjska nie powiodła się i wojska najeźdźcy koncentrują się teraz na umocnieniu zdobytych terenów, Ukraińcy planują przejść do kontrofensywy. Tu jednak pojawia się bardzo wiele znaków zapytania. - Biorąc pod uwagę te okoliczności, w ciągu pierwszych 24 godzin decydujące znaczenie będą miały raczej czynniki niematerialne - zaskoczenie taktyczne, jakość dowodzenia na polu walki i morale żołnierzy. Strona ukraińska powinna zaplanować i poprowadzić operację w taki sposób, by zmusić przeciwnika do wycofania się z zajmowanych pozycji bez walki - ocenił w swojej analizie amerykański magazyn "Foreign Policy".