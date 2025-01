„Ukraina straciła ziemie na zawsze!" Gen. Skrzypczak nie owija w bawełnę!

Czterech posłów zginęło w drodze do Zakopanego. Koszmarne szczegóły tragedii

Zaskakujący postulat posła Platformy Obywatelskiej: "800 plus powinno być wypłacane tylko dla Polaków"

Wielki sukces Sławomira Mentzena! Ma powody do radości

o co chodzi?

Nowy porządek świata i Putin czekający na Trumpa

Afera, która może pogrążyć PiS? Tajemnice Nawrockiego wychodzą na jaw

Generał nie ma wątpliwości: świat stoi u progu nowego układu sił, a decyzje USA będą kluczowe dla przyszłości Europy. „Rosja chce wrócić do gry, ale czeka na Trumpa” – zaznacza Skrzypczak.

Choć pojawiają się głosy o możliwym izolacjonizmie Stanów Zjednoczonych, to wojskowy jest przekonany, że „Trump nie pozwoli na osłabienie pozycji USA, bo jego ambicje na to nie pozwalają”.

Co więcej, uważa, że wszelkie spekulacje o „wyjściu USA z NATO to kompletna bzdura”. „Siłą Trumpa jest silne NATO i on doskonale o tym wie” – dodaje.

„Putin już wygrał – Ukraina straciła część terytoriów na zawsze”

Jednak najbardziej szokujące słowa padły na temat Ukrainy. Skrzypczak nie ma złudzeń: „Faktem już jest to, że Ukraina straciła część wschodnich terenów bezpowrotnie”.

„Putin nie ustąpi, a Zachód dobrze o tym wie” – twierdzi generał, podkreślając, że kluczowe decyzje już zapadły. Jego zdaniem, nawet dostawy broni i amunicji nie zmienią sytuacji, ponieważ „Ukraina ma poważny problem z brakiem żołnierzy”. Jego prognoza? „Wojna ciągnie się ostatnimi siłami. Jedynym rozwiązaniem jest wstrzymanie działań zbrojnych”.

Pokój bez Ukrainy? „Trump i Putin dogadają się ponad głowami Kijowa”

Generał ostrzega, że jeśli Trump zdecyduje się na rozmowy z Ptuinem, „Ukraina może zostać pominięta”.

„Rosja chce negocjować bez udziału Kijowa, a Trump może się na to zgodzić” – ocenia wojskowy. Jego zdaniem kluczowe pytanie brzmi: czy Ukraina zostanie zmuszona do ustępstw terytorialnych?

Siły pokojowe zamiast NATO? „Indie mogłyby to rozwiązać”

Generał wskazuje, że „żadna ze stron nie chce wojsk NATO jako gwaranta pokoju”, ale za to Rosja i Ukraina „zgodziłyby się na wojska Indii” jako neutralny kontyngent.

„Indie mają doświadczenie i są akceptowalne przez obie strony” – przekonuje, sugerując, że mogłyby stać się kluczowym graczem w potencjalnym zawieszeniu broni.

Europa przespała zagrożenie? „Przymierze Bałtyckie spóźnione o 12 lat”

Generał krytycznie ocenia także działania Europy w zakresie bezpieczeństwa. „Mówiłem o tym już 12 lat temu” – zaznacza, odnosząc się do powołania rady państw Morza Bałtyckiego.

Według niego Rosja od dawna przygotowywała się do agresywnych działań w regionie, a zachodnie kraje „przespały ten moment”. Podsumowując, generał Skrzypczak wskazuje, że Ukraina „ciągnie wojnę ostatnimi siłami”, a Zachód gra na czas, czekając na decyzję Trumpa.

Czy Ukraina rzeczywiście została skazana na stratę swoich terenów? Czy Trump i Putin porozumieją się ponad głową Kijowa? I czy Indie mogą stać się gwarantem pokoju? JeEdno jest pewne – nadchodzące miesiące będą decydujące dla przyszłości Europy.

Poniżej galeria zdjęć: Melania Trump na inauguracji Donalda Trumpa. Jeden szczegół zwraca uwagę.