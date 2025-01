Afera, która może pogrążyć PiS? Tajemnice Nawrockiego wychodzą na jaw

„Statek miłości” – co działo się w apartamentach muzeum?

Nokaut Trzaskowskiego! Nawrocki rozgromił go w sondzie

Według Piątka w apartamentach przypisanych Muzeum II Wojny Światowej działy się rzeczy, o których opinia publiczna miała się nigdy nie dowiedzieć. – Słyszeliśmy, że tam był „statek miłości” – powiedział gość Kamili Biedrzyckiej. Nieoficjalnie wiadomo, że media przygotowują kolejne materiały, które mogą pogrążyć Nawrockiego.

Pytanie, które nasuwa się samo: czy sprawa ma wyłącznie skandalizujący charakter, czy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

Tajny raport PiS. Co wiedział Kaczyński?

PiS miało wewnętrzny raport na temat Karola Nawrockiego, ale oficjalnie zaprzeczano jego istnieniu. – Wiadomo, że PiS opiera się na kłamstwie, więc trudno ryzykować, zakładając, że w tej jednej sprawie powiedzieli prawdę – ironizuje Piątek.

Co znalazło się w dokumencie? Według ustaleń dziennikarza pojawiają się tam informacje o neonazistowskich i bandyckich powiązaniach Nawrockiego. Jeśli raport rzeczywiście istnieje, oznacza to, że Jarosław Kaczyński wiedział o wszystkim, ale mimo to dopuścił Nawrockiego do gry.

Ryzykowna zagrywka PiS. Czy wyborcy to kupią?

PiS może liczyć na to, że jego elektorat „jest już odporny na prawdę” i żadna afera nie zmieni ich zdania. Jednak kluczowi w wyborach są wyborcy środka. – Być może obóz władzy liczy, że ludzie zaczną Nawrockiemu współczuć. To ryzykowna gra – ocenia Piątek.

Wkrótce mogą pojawić się nowe publikacje, które ujawnią kolejne fakty. Jeśli informacje o „statku miłości” i powiązaniach Nawrockiego się potwierdzą, kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości może runąć jak domek z kart.

Karol Nawrocki znalazł się w centrum skandalu, który może zagrozić jego politycznej karierze oraz stabilności Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa „statku miłości” i rzekome neonazistowskie powiązania rzucają cień na kandydaturę Nawrockiego. Jeśli zarzuty się potwierdzą, mogą one wpłynąć na wynik nadchodzących wyborów i naruszyć wizerunek partii. Jak zareagują wyborcy? Czy PiS poradzi sobie z kolejnym kryzysem w swoich szeregach?

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki w Lęborku. Zapraszamy.

