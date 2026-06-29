Ukraina buduje Panteon Narodowy. Michał Wójcik alarmuje: „To są działania czysto prowokacyjne, wymierzone w Polaków”

Polityk PiS, wiceminister Wójcik, wyraził zaniepokojenie projektem Ukraińskiego Panteonu Narodowego, obawiając się, że może on upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.

Wójcik stwierdził, że stanowisko jego środowiska politycznego w kwestii członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej uległo zmianie, i obecnie uważa, że Ukraina nie powinna być członkiem UE z powodu braku wspólnych wartości.

Mimo krytyki projektu Panteonu, poseł PiS zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed politykami, którzy wykorzystują antyukraińską retorykę do zbicia kapitału politycznego.

Polityk PiS podkreślał, że niepokój budzi przede wszystkim to, kto miałby zostać upamiętniony w nowym miejscu pamięci. W jego ocenie istnieje ryzyko, że w Panteonie znajdą się osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej.

Jednocześnie wiceminister Wójcik wykorzystał także temat Panteonu do szerszej oceny relacji Polski z Ukrainą i jej europejskich aspiracji. Jak podkreślił, stanowisko jego środowiska politycznego w tej sprawie wyraźnie się zmieniło.

– Na dzisiaj nie ma mowy absolutnie o tym, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie tego za bardzo, żeby była w tej samej wspólnocie, ponieważ nie podziela tych samych wartości – ocenił były wiceminister.

Choć poseł PiS ostro skrytykował projekt budowy Panteonu, zwrócił również uwagę na rosnącą antyukraińską retorykę w polskiej polityce.

– Musimy być racjonalni w tym wszystkim, natomiast też z dystansem podchodzić do tych polityków, którzy dzisiaj są coraz bardziej antyukraińscy, bo po prostu chcą zbić kapitał polityczny na tym – ocenił.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Michał Wójcik:

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