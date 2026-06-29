Ukraina buduje Panteon Narodowy. Michał Wójcik alarmuje: „To są działania czysto prowokacyjne, wymierzone w Polaków”

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-06-29 11:08

Nowa decyzja władz w Kijowie wywołała polityczną burzę w Polsce. Chodzi o projekt budowy Panteonu Narodowego w Ukrainie, który ma upamiętniać ukraińskich bohaterów. W programie „Poranny Ring” poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik nie krył oburzenia. Jego zdaniem przedsięwzięcie może stać się kolejnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy i Kijowa.

Michał Wójcik, poseł PiS, w ciemnym garniturze i białej koszuli, z okularami, z zaniepokojoną miną, trzyma smartfona. W tle zarys budynków publicznych, w tym Pałacu Prezydenckiego, oraz polska flaga. Artykuł o jego wypowiedziach na temat relacji polsko-ukraińskich przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Polityk PiS, wiceminister Wójcik, wyraził zaniepokojenie projektem Ukraińskiego Panteonu Narodowego, obawiając się, że może on upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
  • Wójcik stwierdził, że stanowisko jego środowiska politycznego w kwestii członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej uległo zmianie, i obecnie uważa, że Ukraina nie powinna być członkiem UE z powodu braku wspólnych wartości.
  • Mimo krytyki projektu Panteonu, poseł PiS zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed politykami, którzy wykorzystują antyukraińską retorykę do zbicia kapitału politycznego.

Polityk PiS podkreślał, że niepokój budzi przede wszystkim to, kto miałby zostać upamiętniony w nowym miejscu pamięci. W jego ocenie istnieje ryzyko, że w Panteonie znajdą się osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej.

Jednocześnie wiceminister Wójcik wykorzystał także temat Panteonu do szerszej oceny relacji Polski z Ukrainą i jej europejskich aspiracji. Jak podkreślił, stanowisko jego środowiska politycznego w tej sprawie wyraźnie się zmieniło.

Na dzisiaj nie ma mowy absolutnie o tym, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie tego za bardzo, żeby była w tej samej wspólnocie, ponieważ nie podziela tych samych wartości – ocenił były wiceminister.

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Choć poseł PiS ostro skrytykował projekt budowy Panteonu, zwrócił również uwagę na rosnącą antyukraińską retorykę w polskiej polityce.

Musimy być racjonalni w tym wszystkim, natomiast też z dystansem podchodzić do tych polityków, którzy dzisiaj są coraz bardziej antyukraińscy, bo po prostu chcą zbić kapitał polityczny na tym – ocenił.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Michał Wójcik:

Zastępca Zbigniewa Ziobry trzyma ubrania w walizce. Smutny widok w lodówce. Tak mieszka Michał Wójcik
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MICHAŁ WÓJCIK
UKRAINA