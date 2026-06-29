Burza wokół ukraińskiego Panteonu. Cieszyński grzmi: „Absolutnie skandaliczna sytuacja”

Janusz Cieszyński, wyraził sprzeciw wobec projektu ukraińskiego Panteonu Narodowego, uznając jego zapisy za nie do zaakceptowania z polskiego punktu widzenia.

Głównym powodem krytyki jest wpisanie UPA do projektu panteonu, co zostało określone jako "absolutnie skandaliczne" i przyczyniające się do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich.

Według Cieszyńskiego, gloryfikacja UPA może stać się poważną przeszkodą na drodze Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej, choć Polska powinna nadal udzielać jej pomocy wojskowej, jeśli leży to w jej interesie.

Polityk przyznał, że zapoznał się z projektem ustawy dotyczącym Panteonu Narodowego w Ukrainie i jego zdaniem dokument zawiera zapisy nie do zaakceptowania z polskiego punktu widzenia. Cieszyński ocenił, że pogarszające się relacje polsko-ukraińskie są efektem działań władz w Kijowie. Jego zdaniem wpisanie UPA do projektu ukraińskiego panteonu bohaterów jest „absolutnie skandaliczne”, a Wołodymyr Zełenski kieruje swoje decyzje przede wszystkim do własnego elektoratu.

– Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje na Ukrainie, a nie na to, co się dzieje za granicą, dlatego że widzi, że to, co dzieje się u niego w kraju, dla niego może przybrać bardzo niekorzystny obrót – stwierdził Cieszyński w RMF FM.

Według polityka prezydent Ukrainy próbuje odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych i afer, które w ostatnim czasie pojawiły się wokół jego otoczenia.

Polityk podkreślił, że Polska nie może akceptować działań, które godzą w pamięć historyczną i relacje między oboma krajami, zaznaczając, że Polska nie powinna rezygnować z pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy, jeśli leży to w naszym interesie.

– Powinniśmy i jasno komunikować swoje żądania, i pomagać Ukrainie. W przeciwnym wypadku popełnialibyśmy gigantyczny, niewybaczalny błąd w polityce zagranicznej – stwierdził.

Według byłego wiceministra w rządzie PiS, kwestie historyczne i sposób upamiętniania UPA mogą stać się poważną przeszkodą na drodze Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Sonda Zgadzasz się z Januszem Cieszyńskim? Tak Nie Nie wiem