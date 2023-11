Ujawniono szczegóły umowy koalicyjnej. Nieoficjalne doniesienia

Zapraszamy do oglądania

Z celi do Brukseli

Umowa koalicja ma być ogłoszona już 10 listopada. Gazecie Wyborczej udało się dotrzeć do zapisów, jakie mają się w niej znaleźć. Ma posiadać zapisy o uruchomieniu KPO i poprawieniu relacji Polski z Unią Europejską. Chcą podnieć także płace w oświacie, sądach i administracji publicznej.

Inne zapisy dotyczą mian w szkołach i zwiększenia nakładów na naukę. Szczególną uwagę poświęca się zmianę „przeładowanej” podstawy programowej oraz możliwość dostępu do psychologa dla uczniów. Mają zostać zniesione limity NFZ w leczeniu spalanym, oddziały mają zostać oddłużone, a pomoc psychologów i psychiatrów ma być finansowana przez państwo.

Nie zabrakło także zapisów o odpolitycznieniu mediów publicznych i służb specjalnych. Spółki Skarbu Państwa mają zostać wzmocnione przez merytoryczną kadrę. W umowie koalicyjnej ma się znaleźć także zapis dotyczący rozliczenia PiS-u między innymi z łamania konstytucji.

Zmienić ma się także system podatkowy, który czeka uproszczenie. Poruszono temat wsparcia przedsiębiorców oraz równości płci. Umowa koalicyjna ma zawierać także zapisy dotyczące inwestycji w OZE. Wstrzymania wycinki lasów, renaturalizuję rzek oraz likwidację nielegalnych składowisk odpadów.

Co ciekawe, w umowie koalicyjnej nie będzie zawarty podział ministerstw między koalicjantów, na co z pewnością czeka wiele osób. Warto jednak pamiętać, że są to nieoficjalne doniesienia, więc wersja oświadczona przez polityków może być inna.

