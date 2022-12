Zwykli Polacy wracają do pracy już dziś, posłowie do Sejmu dopiero 11 stycznia! Tylko posłowie mogą się obijać!

Odpoczynek posłów

Polscy posłowie mieli dużo czasu, by w spokoju przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Mogli kupić prezenty, upichcić wigilijne potrawy i cieszyć się wolnym czasem, bo ostatni raz w tym roku w Sejmie na posiedzeniu stawili się 15 grudnia. Także po świętach mogą liczyć na długi odpoczynek. Następne posiedzenie Sejmu zaplanowano bowiem dopiero na 11 stycznia. Okazuje się więc, że mają wolne od sejmowych debat prawie miesiąc!

Posłowie obijają się!

Tymczasem zwykli Polacy nie mogą sobie pozwolić na taki luksus! Nie dość, że większość pracowała do samej Wigilii, to od razu po świętach musi znów stawić się w pracy. Tak jak pan Krzysztof Zamorski (30l.), mechanik z Przeworska. - Ja wracam do pracy we wtorek 27 grudnia, wcześnie rano, pracuję sam na siebie, więc nie mogę sobie pozwolić na długie wolne. Po pierwsze dlatego że mam zobowiązania wobec klientów, po drugie, przy obecnych cenach prądu, gazu i żywności nie mogę myśleć o takim urlopie – tłumaczy w rozmowie z „Super Expressem”. - Jak widać tylko posłowie mogą się obijać... Uważam, że parlamentarzyści, którzy zgotowali nam taki los powinni wrócić do pracy jak wszyscy uczciwie pracujący Polacy! - nie kryje oburzenia pan Krzysztof. KBAR, MAV, BO

Express Biedrzyckiej - Robert Biedroń: Czeka nas rząd mniejszościowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.