Tylko dwa bloki polityczne w wyborach? Centrolewica miałaby powód do świętowania

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-26 5:15

Na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje: centrolewicowa, z Koalicją Obywatelską na czele, oraz prawicowa, z PiS, obiema Konfederacjami i Rozwojem Plus? Sondaż Instytutu Badań Pollster wykonany dla „Super Expressu” wskazuje, że dość zdecydowanie zwyciężyłby blok pod przewodnictwem Donalda Tuska (69 l.)!

Sala posiedzeń Sejmu RP wypełniona posłami. O wynikach sondażu dla dwóch bloków wyborczych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: MAREK KUDELSKI/SE Widok z góry na Salę Posiedzeń Sejmu RP, gdzie polscy politycy debatują nad zmianami w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych. Na ścianie biało-czerwona flaga z godłem. O tych reformach przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • W sondażu Instytutu Badań Pollster dotyczącym hipotetycznego podziału na dwa bloki wyborcze, koalicja centrolewicowa uzyskała 55,41% poparcia, podczas gdy blok prawicowy poparło 43,10% ankietowanych.
  • Politolog dr Sergiusz Trzeciak ocenia jednak ten scenariusz jako mało prawdopodobny.
  • Mniejsze partie obawiają się utraty tożsamości na rzecz hegemona, a start ugrupowania Mateusza Morawieckiego na jednej liście z Grzegorzem Braunem jest nierealny.

Tylko dwie koalicje wyborcze

Ugrupowania za wszelką cenę unikają deklaracji dotyczących startu w przyszłorocznych wyborach w koalicjach. Takie zapewne powstaną, ale dziś trudno przewidzieć, w jakiej konfiguracji. Ankietowani przez Instytut Badań Pollster mieli do wyboru oddanie głosu na dwie koalicje. Pierwsza: KO, PSL, Nowa Lewica, Unia Centrum i Partia Razem. Druga: PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus. Okazuje się, że na pierwszą oddałoby głos 55,41 proc. z nas, a drugą poparłoby 43,10 proc. ankietowanych.

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– Prawdopodobieństwo starcia się dwóch takich bloków jest nikłe. Oczywiście system d’Hondta faworyzuje duże ugrupowania, ale dla mniejszych start w dużej koalicji oznacza utratę tożsamości na rzecz większego hegemona. W przypadku bloku prawicowego utworzenie tak dużej koalicji jest nie do pomyślenia ze względu na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, które nie zgodzi się na koalicję z Grzegorzem Braunem – ocenia politolog, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory", Sergiusz Trzeciak.

Wyborcy nie zrozumieją intencji

- Czym innym jest tworzenie koalicji rządowej po wyborach, a czym innym wspólnego bloku wyborczego. W przypadku koalicji rządowej pokusa objęcia władzy jest na tyle silna, że pojawia się znacznie większa skłonność do kompromisu i dogadywania się z ugrupowaniami, z którymi "niewiele nas łączy". Z kolei start z jednej listy z tak różnorodnymi partnerami mógłby być całkowicie niezrozumiały dla wyborców - dodaje ekspert.

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