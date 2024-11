Tych polityków negatywnie oceniają Polacy! Przedstawiciele jednej partii przodują

Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i Przemysław Czarnek - to według badania pracowni Opinia24 politycy z największym odsetkiem elektoratu negatywnego. Sondaż dla Radia ZET został przeprowadzony na grupie Polaków deklarujących chęć wzięcia udziału w najbliższych wyborach prezydenckich. Negatywne nastawienie do prezesa PiS wyraża aż 68 proc., zaś pozytywne nastawienie do ma 29 proc. badanych.

Podobny wynik uzyskała była premier Beata Szydło, która zdobyła 66 proc. negatywnego elektoratu, 29 proc. osób ma o niej pozytywne zdanie. Przemysław Czarnek ma 64 proc. elektoratu negatywnego. Dobre nastawienie do byłego ministra edukacji prezentuje 28 proc. badanych.

Badanie uwzględnia także opinie na temat kandydatów na prezydenta ogłoszonych w weekend – Rafała Trzaskowskiego (KO) i Karola Nawrockiego (kandydat obywatelski, popierany przez PiS). Trzaskowskiego negatywnie oceniło 40 proc. ankietowanych, 56 proc. zaś pozytywnie. Z kolei Nawrocki ma 18 proc. negatywnego elektoratu, 22 proc. pozytywnego, ale już 61 proc. badanych nie zna tej osoby.

Wśród polityków z wysokim odsetkiem elektoratu negatywnego, na czwartym miejsc znalazł się europoseł Konfederacji Grzegorz Braun. 63 proc. badanych wyraziło o nim negatywne zdanie, a 23 proc. pozytywne. 61 proc. osób stwierdziło, że ma negatywne nastawienie do byłego premiera Mateusza Morawieckiego. 37 proc. przyznało, że ma o nim dobre zdanie.

Wysoki odsetek elektoratu negatywnego ma również europoseł Lewicy Robert Biedroń. 58 proc. badanych stwierdziło, że ma do niego negatywne nastawienie, pozytywne - 37 proc. O szefie klubu PiS Mariuszu Błaszczaku negatywnie wypowiedziało się 57 proc. badanych, pozytywnie 30 proc.

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji na prezydenta) ma 51 proc. negatywnego elektoratu, podczas gdy pozytywnie wyraża się o nim 31 proc. Szymon Hołownia, który też ogłosił start w wyborach ma 48 proc. elektoratu negatywnrgo, jednocześnie 49 proc. odsetek badanych ma do niego pozytywne nastawienie.

Mniejsza rozpoznawalność, mniejszy elektorat negatywny

Najniższy odsetek elektoratu negatywnego posiadają politycy o najmniejszej rozpoznawalności. Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta z koła Wolni Republikanie zdobył 31 proc. opinii negatywnych; 28 proc. pozytywnych; 41 proc. badanych stwierdziło, że nie zna tej osoby. Tobiasz Bocheński (PiS) - negatywny elektorat 30 proc.; pozytywny - 20 proc., 49 proc. nie zna tej osoby.

Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (szefowa MRPiPS, Lewica) negatywnie oceniło 26 proc. badanych, a pozytywnie 28 proc.. Natomiast 46 proc. zadeklamowało, że nie zna tej osoby.

Badanie zostało przeprowadzone przed ogłoszeniem kandydatów na prezydenta popieranych przez KO i PiS. Badani wybierali, do których polityków mają pozytywne nastawienie, a do których negatywne.

