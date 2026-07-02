„Ty wiesz, kim ja jestem?”. Awantura radnego KO w taksówce zakończyła się utratą stanowiska

Wstrząsające nagranie z udziałem radnego KO Piotra Matana ujawnia jego awanturę z taksówkarzem, podczas której polityk powołuje się na swoje wpływy.

Groźby utraty licencji i słowa „Ty wiesz, kim ja jestem?” szybko doprowadziły do burzy w mediach i stanowczej reakcji władz.

Poznaj szczegóły incydentu, który kosztował radnego natychmiastową utratę ważnego stanowiska – nie przegap tej historii!

Nagranie, które właśnie zaczęło krążyć w sieci, pokazuje sprzeczkę Piotra Matana z kierowcą taksówki. Matan to radny KO, a także asystent posła Lucjana Pietrzczyka. Do 1 lipca pełnił również funkcję pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z lokalnymi środowiskami i sołectwami.

Choć sytuacja miała miejsce jeszcze w lutym 2026 roku, dopiero teraz zobaczyli ją internauci. Film szybko wywołał emocje — głównie przez sposób, w jaki polityk zwracał się do kierowcy i przez to, że powoływał się na swoje stanowiska.

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Awantura w taksówce. Emocje szybko wymknęły się spod kontroli

Na nagraniu słychać, jak kierowca odmawia wykonania kursu. Twierdzi, że pasażer zachowuje się „chamsko”. Według relacji, wcześniej doszło do spięcia o jedzenie, które jedna z osób chciała schować do torebki. W pewnym momencie sytuacja wyraźnie się zaostrza.

— Ty wiesz, kim ja jestem?! Zaraz licencję stracisz, więc weź się ogarnij. Jestem pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła. Jesteś w moim kraju i masz gwarancję, że stracisz tę licencję. Przyjechałeś do obcego kraju i się rzucasz — mówi na nagraniu Piotr Matan. Gdy radny próbuje wysiąść i domaga się zwrotu pieniędzy, kierowca reaguje ironią. — Piotruś, ile ty masz lat? Ty nie wiesz, co to jest zablokowana kwota? — odpowiada. Na końcu nagrania kierowca śmieje się i sugeruje, by Matan wrócił do domu inną taksówką. — Brawo, to jest dorosły mężczyzna. Będziesz się zachowywał, Piotruś, będziesz jeździł taksówką — mówi.

Radny KO bez funkcji

Reakcja urzędu była szybka. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki poinformował, że wojewoda Józef Bryk zdecydował o odwołaniu Piotra Matana z funkcji pełnomocnika.

„W związku z nieakceptowalnym zachowaniem wojewoda Józef Bryk z dniem 1 lipca odwołał Piotra Matana z funkcji pełnomocnika wojewody ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. Nie ma naszej zgody na powoływanie się na wpływy czy pogardliwe traktowanie innych grup społecznych” — przekazała rzeczniczka urzędu Angelina Kosiek.

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Decyzja zapadła po tym, jak nagranie zaczęło zdobywać popularność w mediach społecznościowych.

Słowa, które wywołały największe emocje

Najwięcej komentarzy dotyczy wypowiedzi radnego skierowanych do kierowcy. Internauci zwracają uwagę na ton rozmowy i fakt, że polityk sugerował możliwość odebrania licencji.

Nagranie szybko stało się jednym z szerzej komentowanych materiałów w sieci. Część osób krytykuje zachowanie radnego, inni zwracają uwagę, że również kierowca nie unikał uszczypliwości.

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