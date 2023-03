W czwartek, 9 marca wieczorem, o godz. 20 TVP niespodziewania zmieniła ramówkę i zamiast programów rozrywkowych, sportowych czy filmów zdecydowała się wyemitować homilię, jaką Jan Paweł II wygłosił podczas pierwszej pielgrzymki do naszego kraju. Było to 2 czerwca 1979 roku. Kazanie to miało niesamowitą moc 44 lata temu i jak się okazuje, słowa papieża Polaka wciąż rezonują, a Polacy chętnie do nich wrócili. Pamiętne i historyczne kazanie papieża Polaka obejrzało bowiem - jak podaje TVP - prawie dwa miliony widzów: 1 mln 333 tys. na TVP1 i 571 tys. na TVP Info. Homilia została wyemitowana na kanałach TVP1 i TVP Info o godz. 20, tuż po głównym wydaniu "Wiadomości".

To podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, na ówczesnym placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) papież wypowiedział znamienne, prorocze wręcz słowa, które stały się fundamentalne dla powstałej rok później "Solidarności":

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Dodajmy, że emisja homilii papieża Polaka zbiegła się w czasie z obradami Sejmu w sprawie uchwały o obronie Jana Pawła II. Sejm przyjął uchwałę, która jest odpowiedzią na dokument TVN24 "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo", gdzie wskazywano na tuszowanie przez kard. Karola Wojtyłę afer pedofilskich w archidiecezji krakowskiej. Za było 271 posłów, przeciw 43, wstrzymało się 4, a nie głosowało 142.