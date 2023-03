Kwaśniewski o uchwale broniącej Jana Pawła II: To nieporozumienie. Jak zareagował Andrzej Duda?

Minister Jacek Żalek podał się do dymisji

Były prezydent uważa, że w takich kwestiach Sejm uchwał nie powinien w ogóle przyjmować. - Jeżeli Sejm zacznie się zajmować dyskusją z dziennikarzami, to właściwie codziennie powinni przyjmować uchwały w stosunku do różnych programów - stwierdził Aleksander Kwaśniewski w "Kropce nad i" w TVN24. – Cała ta sytuacja, którą obserwuję od kilku dni, ona niestety pokazuje o naszej polskiej skłonności do przesady. Bo był czas, kiedy rzeczywiście stawiano pomników Janowi Pawłowi II ponad miarę i dzisiaj myślę też ta zmasowana krytyka jest ponad miarę - dodał były prezydent, który może niebawem zostać szefem NATO.

Kwaśniewski stwierdził, że polski kościół powinien otworzyć swoje archiwa, by dziennikarze i historycy mogli zbadać kwestię pedofilii wśród księży. Monika Olejnik w rozmowie z prezydentem przytoczyła także słowa Pawła Kowala z mównicy sejmowej. - Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, wy nie chcecie go bronić - tak poseł KO mówił o działaniach PiS w sprawie obrony papieża.

Zupełnie inaczej zachował się Andrzej Duda. Prezydent wyświetlił na Pałacu Prezydenckim wizerunek Jana Pawła II.