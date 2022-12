Tusk boi się zamachu

Donald Tusk obawia się zamachu na swoją osobę. Czołowy polityk polskiej opozycji przyznaje w mediach społecznościowych, że ryzyko zagrożenia zamachem jest wysokie jak nigdy dotąd. Z lęku i obaw o zdrowie, a nawet życie swoje i swoich bliskich, polityk zawnioskował o ochronę. - Każdego tygodnia w listach i mediach społecznościowych znajduję groźby pod adresem moich bliskich i wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu na mnie. W grudniu policja poinformowała mnie, że zagrożenie zamachem jest realne i konkretne jak nigdy przedtem. Stąd wniosek o ochronę - pisze na Twitterze Donald Tusk. Donalda Tuska ochraniają funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Decyzję w tej sprawie podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński!

Rzecz jasna pod wpisem Tuska na Twitterze natychmiast pojawiły się rozmaite komentarze. Niektóre nie pozostawiają złudzeń, co do tego, że Tusk ma wielu wrogów. Oto tylko niewielka próbka wypowiedzi i komentarzy niektórych internautów: Niech Cię Niemcy pilnują kundlu!; Czyli przeżywasz teraz to co Kaczyński ma od 7 lat. Witaj.; Skoro Pan dostaje ochronę bo się czuje niepewnie to co ma powiedzieć biedny Kaczyński pod którego domem codziennie kręcą się Pana wyznawcy? Jego ochrona jest beee, a Pana już ok?

Ale Donald Tusk ma też spore grono zwolenników, którzy popierają jego decyzje, a odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obciążają Prawo i Sprawiedliwość oraz TVP.

