Tusk z samego rana złożył życzenia politykom PiS: "Z całego serca zdrowia życzę"

- Chcę, Panie Prezydencie powiedzieć, że z niezwykłą radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy ze strony Pana Prezydenta. Każdy bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami przysięgi, jaką dzisiaj tutaj składaliśmy, będzie naszym sojusznikiem, niezależnie od tego, skąd przychodzi, jaką funkcję sprawuje. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. To nie są tylko słowa Roty. To jest nasze, Panie Prezydencie, obywatelskie wyznanie wiary. To będzie motto, które każdej pani i każdemu panu ministrowi będą przyświecały. To jest motto, które jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem.