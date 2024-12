Romanowski jeszcze dziś trafi do aresztu?! Jak może to wyglądać?

Sąd zdecydował, że Marcin Romanowski ma trafić na trzy miesiące do aresztu. Wiadomo, że polityk nie pojawił się w sądzie w poniedziałek, gdy zapadła decyzja o areszcie. Jego pełnomocnik przekazał, iż Romanowski jest po poważnej operacji i ma zwolnienie lekarskie. -Człowiek tak naprawdę uszedł z życiem, bo doznał dość istotnego krwotoku, o tym mogę powiedzieć, który naprawdę sprowadził stan zagrażający życiu i wrócił pan Romanowski z drugiej strony. To jest kwestia zasad humanitaryzmu, ale to niech sąd oceni we własnym zakresie - komentował sytuację swoje klienta mecenas Lewandowski.

Poseł Romanowski przeszedł operację

Do sprawy stanu polityka odniósł się we wtorek (10 grudnia) w RMF24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. - Sąd zbadał dokumentację dostarczoną przez obrońcę jak i materiał sprawy, i podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, uwzględniając także stan chorobowy w jakim się znajduje - podkreślił Korneluk.

Prokurator zaznaczył, że niektóre areszty śledcze w Polsce są wyposażone w odpowiednie bloki z opieką medyczną dla osób osadzonych. - Są warunki szpitalne, które pozwalają na dbanie o stan zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności jak i osób tymczasowo aresztowanych - powiedział.

Korneluk zauważył, że po zatrzymaniu Romanowskiego przez odpowiednie służby, zostanie poddany badaniu lekarskiemu. Dodał przy tym, że jak najbardziej możliwe jest, aby poseł przebywał w areszcie wyposażonym w opiekę medyczną - co w poniedziałek sugerował sąd.

Dopytywany, kiedy Romanowski może trafić do aresztu, podkreślił, że to nie prokurator szuka podejrzanego, są do tego odpowiednie służby. Tymczasem IAR podała, że może do tego dojść jeszcze dziś, czyli we wtorek 10 grudnia.

