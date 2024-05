i Autor: gov.pl

znamy cel

Tusk z samego rana wsiadł do pociągu. Ludzie na dworcu musieli przeżyć szok! Oto, z kim udał się w podróż

jot | PAP 7:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Premier Donald Tusk z samego rana udał się na dworzec ze stacji Warszawa Centralna. Wsiadł do pociągu, ale nie miał ze sobą bagażu! Miał za to liczną grupę towarzyszy. Dlaczego? We wtorek (7 maja) odbędzie się wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach. W harmonogramie posiedzenia członkowie rządu mają zająć się m.in. projektem o bonie energetycznym.