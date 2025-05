Frekwencja na godz. 17.00. PKW podała dane

Frekwencja na godzinę 12.00

Szef PKW podał, że to dane ze wszystkich komisji obwodowych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju. Głosowanie odbywa się w godz. 7-21. Sędzia Marciniak ma nadzieję, że w poniedziałek późnym wieczorem albo w nocy będzie można podać pełne wyniki wyborów. Zaznaczył, że nie zostaną one ogłoszone, dopóki nie będzie wszystkich protokołów. "Informuję, że w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na godzinę 12 w dniu 18 maja (...) wydano karty do głosowania 5 739 537 osobom uprawnionym, co stanowi 20,28 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - przekazał przewodniczący. Oznacza to, że frekwencja do południa była niższa niż podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 r., kiedy do urn poszło w tym samym czasie 24,08 proc. W 2015 r. było to 14,61 proc.

Liczba osób uprawnionych do udziału w niedzielnych wyborach - liczba osób ujętych w spisach wyborców w stałych obwodach (29 815), z których otrzymano dane, wyniosła 28 mln 302 tys. 742 osób - podał na drugiej z czterech niedzielnych konferencji PKW. Wydano karty do głosowania 5 mln 739 tys. 537 osobom uprawnionym do głosowania - poinformował Marciniak.

Aktualizacja, godz. 18.30. Jak podała, PKW, frekwencja na godzinę 17 wyniosła 50,69.

Gdzie najwyższa frekwencja?

W województwach najwyższa frekwencja do godz. 12 była w małopolskim - 23,05 proc., podlaskim - 22,57 proc. i podkarpackim 22,3 proc. Najniższe zanotowano w woj. opolskim - 16,07 proc., lubuskim - 17,57 proc. i dolnośląskim - 17,91 proc. W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie - 24,34 proc., na drugim miejscu uplasował się Rzeszów (23,01 proc.), a potem Białystok z 22,81 proc. - podał szef PKW. Ostatnie miejsce zajmuje Gdańsk 16,93 proc., przedostatnie Opole z frekwencją 18,54 proc., a trzecie miejsce od końca - Gorzów Wlkp. 19,44 proc. - dodał.