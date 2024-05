Kierwiński dostał SMS od Tuska! Co napisał mu premier?

Fatalna wtopa kandydatki Konfederacji do PE! To może ją zrujnować

Marcin Kierwiński brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w ostatnią sobotę (4 maja). Polityk wygłosił przemówienie, w czasie którego miał kłopoty. Doszło do sytuacji, gdy pogłos był tak dziwny, że wydawało się, jakby polityk mówił w dziwny sposób. Od razu pojawiły się szokujące domysły i złośliwe komentarze sugerujące niedyspozycję polityka. Kierwiński zadziałał błyskawicznie i od razu komentował sprawę: - Musiałbym być pozbawiony rozsądku, aby przyjść pod wpływem alkoholu na uroczystość, w których bierze udział 150 osób, w tym najważniejsi ludzie w kraju – mówił Marcin Kierwiński w rozmowie z Onetem. Dodatkowo, by odeprzeć wszelkie podejrzenia, szef MSWiA przebadał się alkomatem na komisariacie, a do tego udał się do szpitala, by dodatkowo poddać się badaniu krwi, ujawnił w rozmowie z radiem Zet w poniedziałek 6 maja.

W tej samej rozmowie też został zapytany o to, jak na sytuację zareagował Donald Tusk. - SMS-owałem z panem premierem Donaldem Tuskiem. Będę dziś z panem premierem rozmawiał. Wie pan, sytuacja jest nieręczna, głównie dla mnie. Oczywiście, że nie jest to rzecz, która jest miła i przyjemna, ale po SMS nie potrafię ocenić stanu emocji premiera. Jak pan widział wielu polityków rządzącej koalicji, za co im dziękuję, powiedziało, jakim jestem człowiekiem. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że ja bardzo mało w ogóle pije i jestem człowiekiem bardzo, bardzo w tego typu sprawach ostrożnym i wyważonym.

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ UKAZUJĄCA, JAK MIESZKA DONALD TUSK

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej