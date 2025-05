Nie żyje Bogusław Nizieński. Był legendą opozycji antykomunistycznej. "Wielki Polak"

Były szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał smutną wiadomość dotyczącą zasłużonego Polaka, Bogusława Nizieńskiego.

- Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas na Monte Cassino. Na Wieczną Wartę odszedł sędzia Bogusław Nizieński, wielki Polak, który zawsze stał po stronie Dobra przeciwko złu. Niepodległa Polska była jego największym marzeniem! Niech Bóg da Mu wieczne szczęście - napisał Jan Józef Kasprzyk, który w ten sposób odniósł się do 81. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez 2. Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa. Było to przełomowe wydarzenie, do którego doszło 18 maja 1944 roku.

Bogusław Nizieński urodził się 2 marca 1928 w Wilnie, był prawnikiem, sędzią, w latach 1999–2004 Rzecznikiem Interesu Publicznego, Kawalerem Orderu Orła Białego. W 1991 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1998, za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na Wieczną Wartę odszedł dziś Sędzia Bogusław Nizieński – wielki Polak, niezłomny patriota. Prawnik, społecznik, Żołnierz Armii Krajowej i członek antykomunistycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, działacz NSZZ „Solidarność”. Był sędzią Sądu Najwyższego, Rzecznikiem… pic.twitter.com/8hNnGzUJA4— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 18, 2025

Śmierć Bogusława Nizieńskiego poruszyła prezydenta Andrzeja Dudę: - Na Wieczną Wartę odszedł dziś Sędzia Bogusław Nizieński – wielki Polak, niezłomny patriota. Prawnik, społecznik, Żołnierz Armii Krajowej i członek antykomunistycznego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", działacz NSZZ Solidarność - napisał w niedzielę na portalu X prezydent. Jak dodał: - Wierny swoim zasadom, wielki orędownik dekomunizacji, służył Polsce z odwagą, uczciwością i głębokim poczuciem odpowiedzialności. Pozostanie symbolem niezłomnej postawy i wzorem dla kolejnych pokoleń - podkreślił Andrzej Duda.