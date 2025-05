Lech Wałęsa oddaje głos w wyborach prezydenckich w Gdańsku

Lech Wałęsa w niedzielę rano oddał głos w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 177, zlokalizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w Oliwie. Były prezydent, znany ze swojego zaangażowania w sprawy publiczne, nie mógł pominąć tak ważnego wydarzenia, jakim są wybory prezydenckie. Jego obecność w lokalu wyborczym przyciągnęła uwagę mediów i wyborców, którzy z zainteresowaniem śledzili jego wypowiedzi dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w kraju.

Były prezydent Lech Wałęsa, zapytany o przewidywaną frekwencję w tegorocznych wyborach prezydenckich, wyraził nadzieję na wysoką aktywność obywateli. "W tym roku powinna być ona podobnie rekordowa, jak w ostatnich wyborach parlamentarnych" – powiedział Wałęsa, dodając jednak z nutą niepewności: "a jak będzie, to tylko Pan Bóg wie". Mimo pewnego zmęczenia społeczeństwa, Wałęsa życzyłby sobie jeszcze lepszej frekwencji, podkreślając, że wysoka frekwencja jest kluczowa dla legitymacji wybranego prezydenta.

Lech Wałęsa apeluje o udział w wyborach: "Jeśli chcesz mieć wpływ, musisz głosować!"

Lech Wałęsa, zapytany o to, jak przekonałby osoby niezdecydowane do udziału w wyborach, odpowiedział krótko i stanowczo: "Jeśli chcesz mieć wpływ, to musisz głosować, a jednocześnie jeśli nie będziesz głosować, to nie miej pretensji, bo nie brałeś udziału". Jego słowa stanowią jasny apel do wszystkich obywateli, którzy chcą mieć realny wpływ na przyszłość Polski. Były prezydent podkreślił, że bierność wyborcza oznacza rezygnację z możliwości kształtowania polityki państwa.

Przyszłość Polski, Europy i świata: Wizja Lecha Wałęsy

"Mamy szansę naprawdę ogromną zrobić porządek w naszym kraju, ale nie wiem czy naród jest przekonany, dlatego że jesteśmy w momencie wielkiej dyskusji nad przyszłością Polski, Europy i świata" – mówił Lech Wałęsa po oddaniu głosu. Były prezydent podkreślił, że świat przechodzi transformację, przechodząc "z myślenia państewka (...) na myślenie kontynentalne, a nawet na globalne". Wałęsa zauważył, że to, co się dzieje obecnie, to "wielka dyskusja nad przyszłością nowej epoki", przestrzegając jednocześnie przed zapominaniem o historii i upadku dawnych cywilizacji.