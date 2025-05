Reakcja PKW na incydent z udziałem Arkadiusza Myrchy

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak ostro skrytykował zachowanie wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy, który w trakcie ciszy wyborczej miał udostępniać w mediach społecznościowych grafikę wyborczą. Marciniak podkreślił, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny dawać przykład przestrzegania prawa. "Jeżeli chodzi o osoby, które zajmują funkcje publiczne (...) powinny świecić przykładem (...). Takie zachowanie jest niedopuszczalne" - powiedział szef PKW podczas niedzielnej konferencji prasowej.

PKW zapowiedziała, że jeśli zarzuty wobec Myrchy się potwierdzą, polityk powinien ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo. Sprawa jest o tyle istotna, że dotyczy złamania ciszy wyborczej, czyli okresu, w którym zabroniona jest agitacja wyborcza.

Wyjaśnienie PKW ws. kart do głosowania ze ściętym rogiem

Podczas niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący PKW odniósł się również do doniesień o rzekomym fałszowaniu kart do głosowania. Część wyborców w Tarnowie zgłosiła, że karty miały ścięty górny róg, co wzbudziło ich podejrzenia.

Sylwester Marciniak wyjaśnił, że ścięty prawy górny róg karty do głosowania jest standardowym elementem ułatwiającym głosowanie osobom niewidomym i niedowidzącym. "Prawy górny róg karty do głosowania jest we wszystkich kartach ścięty. Jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a" - zapewnił Marciniak. PKW uspokoiła wyborców, podkreślając, że karty ze ściętym rogiem są w pełni ważne.

Incydenty z alkoholem w komisjach wyborczych

PKW poinformowała również o dwóch przypadkach, w których członkowie komisji wyborczych mogli znajdować się pod wpływem alkoholu. Jak zaznaczył Sylwester Marciniak, są to informacje "nie do końca potwierdzone".

W jednym przypadku zastępca przewodniczącego komisji odprowadzał członka komisji na komisariat policji w celu sprawdzenia stanu trzeźwości, jednak ten uciekł. W drugim przypadku u jednego z członków komisji wykazano 0,18 promila alkoholu.

Incydenty te budzą wątpliwości co do prawidłowego przebiegu głosowania w tych konkretnych obwodach. PKW nie podała, w których komisjach doszło do tych sytuacji.