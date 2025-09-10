PILNE. Karol Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Padły ważne słowa

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-09-10 20:31

Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem na temat wydarzeń, jakie minionej nocy miały miejsce w Polsce. 19 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Polskie władze mówią jednoznacznie o rosyjskich dronach znad Białorusi, choć wersja Rosji i Białorusi jest inna. Polski prezydent powiedział o rezultatach rozmowy z amerykańskim przywódcą.

Trump i Nawrocki zamienili kilka słów w cztery oczy

Autor: Associated Press

Karol Nawrocki po rozmowie z Donaldem Trumpem o dronach nad Polską. Mówi o jedności sojuszniczej

Minionej nocy 19 dronów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną, a ponieważ część zestrzeliły myśliwce NATO, było to bezprecedensowe wydarzenie. Polskie władze mówią jednoznacznie, że były to drony rosyjskie, które nadleciały z Białorusi, strony białoruska i rosyjska twierdzą coś innego. Według Białorusi bezzałogowce przybyły z Ukrainy, Rosja utrzymuje, iż nie chciała nas wcale atakować. Co na to Stany Zjednoczone? Czy możemy na nie liczyć w razie pojawienia się kolejnych zagrożeń? Przed chwilą Donald Trump zakończył rozmowę telefoniczną z prezydentem Polski.

ZOBACZ TEŻ: Trump reaguje na drony nad Polską. Wieloznaczne słowa

Karol Nawrocki o telefonie do Donalda Trumpa: "Rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" 

Karol Nawrocki zaczął już wypowiadać się na temat rezultatów swojej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. „Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą”  - napisał na platformie X prezydent Polski. Wcześniej Donald Trump zamieścił w internecie krótki i wieloznaczny komunikat odnoszący się do wydarzeń w Polsce. "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!" - głosi wpis Trumpa na jego platformie społecznościowej Truth. Pierwsza część komunikatu oznacza: "O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów?". Drugi można interpretować jako: "Zaczyna się!”, "Zaczynamy", "Proszę bardzo" pisane w sarkastycznym tonie. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co Trump miał na myśli.

