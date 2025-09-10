Lexus Donalda Tuska skradziony w Trójmieście! Policja i służby specjalne na tropie złodziei

Pomimo ochrony Służby Ochrony Państwa (SOP), doszło do kradzieży samochodu z prywatnej posesji Donalda Tuska.

Sprawa ma szczególny charakter i oprócz policji, analizują ją także służby specjalne pod kątem szerszego kontekstu niż tylko kryminalny.

Marka Lexus, podobnie jak inne japońskie auta, jest często kradziona w Polsce ze względu na łatwość rozbiórki na części i sprzedaż na rynku wtórnym.

kradzież może wywołać dyskusję na temat bezpieczeństwa osób pełniących najwyższe funkcje w państwie oraz skuteczności ochrony SOP.

Kradzież lexusa rodziny Donalda Tuska w Sopocie

Z informacji tvn24.pl wynika, że złodzieje ukradli lexusa z posesji w Sopocie, gdzie znajduje się prywatny dom premiera Donalda Tuska. Kradzież potwierdzono w dwóch niezależnych źródłach. Sprawa ma szczególny charakter, ponieważ dom – podobnie jak warszawska rezydencja – jest chroniony przez Służbę Ochrony Państwa (SOP). „Wpłynęło do nas zgłoszenie, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracują nad sprawą” – przekazała Komenda Główna Policji.

Działania policji i służb specjalnych

Nieoficjalne ustalenia wskazują, że do działań zaangażowano także służby specjalne. Analizują one, czy kradzież samochodu mogła mieć szerszy kontekst niż tylko kryminalny. Chodzi o bezpieczeństwo Donalda Tuska i jego bliskich, a także o ochronę informacji, które mogły znajdować się w pojeździe. Śledczy analizują nagrania monitoringu, zabezpieczają dowody i sprawdzają powiązania z grupami przestępczymi. Choć kradzieże luksusowych aut zdarzają się w Polsce regularnie, sprawa dotycząca rodziny premiera ma szczególne znaczenie. Może stać się impulsem do dyskusji o bezpieczeństwie osób pełniących najwyższe funkcje w państwie i skuteczności ochrony SOP.

Lexus i inne marki japońskie – ulubione cele złodziei

Lexus od lat należy do najczęściej kradzionych marek w Polsce. Obok innych japońskich samochodów zajmuje wysokie miejsce w rankingach. Powodem jest niewielka liczba oznaczeń fabrycznych części. W praktyce oznacza to, że auta szybko rozbierane są na fragmenty, które następnie trafiają na rynek wtórny. Dla złodziei to bezpieczny i dochodowy proceder.

RZECZNIK PREZYDENTA: WBIJANIE SZPILEK GŁUPIE I NIEBEZPIECZNE | PORANNY RING Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.