Tusk ogłasza. Sojusznicy dadzą nam tarczę obronną

- Premier Tusk uzyskał od sojuszników (m.in. Macron, Zełenski, Meloni) konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną; zagrażające zostały zestrzelone.
- Atak wywołał natychmiastowe działania dyplomatyczne, w tym zwołanie konsultacji w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.
- Wzmocnienie polskiego systemu obrony powietrznej, wspierane przez sojuszników, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i regionu.
Rozmowy premiera Tuska z sojusznikami
Szef rządu podkreślił, że w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, Polska może liczyć na realne działania partnerów międzynarodowych. Premier zaznaczył, że:
„W moich dzisiejszych rozmowach z: Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem, Wołodymyrem Zełenskim, Giorgią Meloni, Friedrichem Merzem, Dickiem Schoofem i sekretarzem generalnym NATO przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju” – napisał Donald Tusk na portalu X.
Deklaracja ta wpisuje się w szersze działania dyplomatyczne prowadzone w ostatnich godzinach przez Polskę, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego i pokazanie jedności sojuszników wobec rosyjskiej agresji.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Te, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu, zostały zestrzelone.
Sytuacja ta doprowadziła do natychmiastowych działań na arenie międzynarodowej. Zwołano konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, a jeszcze tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Reakcja wspólnoty międzynarodowej
Wydarzenia ostatnich godzin odbiły się szerokim echem w światowej polityce. Liczni przywódcy wyrażali gotowość do rozmów i wspólnych działań. W Warszawie doszło także do wręczenia noty protestacyjnej charge d’affaires ambasady rosyjskiej.
Deklaracje przywódców oraz działania dyplomatyczne wskazują, że Polska otrzyma nie tylko wsparcie polityczne, ale także techniczne i militarne. W obecnej sytuacji każde dodatkowe zabezpieczenie obrony powietrznej ma ogromne znaczenie – zarówno dla Polski, jak i dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
