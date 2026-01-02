Tusk w Nowy Rok zwrócił się do Polaków. Mówił o "dokręceniu śruby". Wyjaśnił, kto może się obawiać!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-01-02 7:24

Premier Donald Tusk w noworocznym orędziu podkreślił, że 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia, czyli m.in. budowy najsilniejszej armii w Europie, zintensyfikowania inwestycji infrastrukturalnych i odbudowy przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Szef rządu zapowiedział też „dociśnięcie śruby” przestępcom.

Premier Tusk bez ogródek: Brak decyzji Europy może oznaczać bezpośrednie zagrożenie dla Polski. Chodzi o Ukrainę

i

Donald Tusk w garniturze i krawacie, z mikrofonem na uchu, na tle flag Polski i Unii Europejskiej. Wyraża zaniepokojenie planami rządu dotyczącymi ujawniania cen mieszkań i rankingów deweloperów. Więcej o tym na Super Biznes.

Noworoczne orędzie Donalda Tuska

Premier Tusk w swoim noworocznym wystąpieniu zaznaczył, że miniony rok, mimo turbulencji na świecie, w Polsce był rokiem przełomu. - Rok, w którym wzrost gospodarczy ruszył z kopyta. Skończyła się drożyzna. Rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, inne oczyściliśmy z absurdów poprzednich lat. Uszczelniliśmy granice. Naprawiliśmy „zabagnione” relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy - wyliczał premier.

Szef rządu podkreślił, że Polacy zaczęli wracać z emigracji, a największe zagraniczne gazety piszą o Polsce jako absolutnym fenomenie: - Nazywają naszą gospodarkę złotowłosą, czyli taką, jak ma być, a Warszawę uznają za najbardziej perspektywiczne miasto kontynentu - powiedział premier. Tusk przypomniał, że w 2025 roku przypadł jubileusz tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. -

Tysiąc lat polskiego państwa zobowiązuje. Jubileusz piastowskiej koronacji przypomina nam, że nie ma sensu narzekać na trudne czasy. Państwo musi sobie radzić w każdych czasach - powiedział szef rządu.

Mocne słowa Tuska: "Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy"

Jak dodał Tusk, tysiąc lat historii pokazuje, że potęgę i sukces dają silna armia, poszanowanie prawa, równość, wolność i tolerancja. Natomiast przegraną - mówił - przynoszą warcholstwo i korupcja.

Premier podkreślił, że te prawdy stanowią prawdziwy skarb i fundament państwa. - Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy, silni. Musimy być sobą. Musimy realizować nasz własny plan - oświadczył premier. I zapowiedział, jaki będzie rok 2026.

SPRAWDŹ: Prezydent Nawrocki w pierwszym orędziu noworocznym. Trzy cele na 2026 i jedno hasło, które ma zmienić Polskę

Rok 2026 rokiem polskiego przyspieszenia

Według Tuska, ten rok - „bez względu na cokolwiek” - będzie rokiem polskiego przyspieszenia. - Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku(...). Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Zasada local content, czyli „najpierw polskie” stanie się na dobre żelazną regułą w zamówieniach publicznych – zapewnił premier.

Tusk zapowiada "dokręcenie śruby". Oto, kogo ma to dotyczyć!

Szef rządu zapowiedział też „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści, czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz”. - Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje - powiedział premier. - Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - skonkludował.

- To musi być kolejny dobry rok dla Polski. Tysiąc pierwszy rok naszego państwa. I tego nam wszystkim życzę - podkreślił w noworocznym orędziu premier.

Premier Tusk skierował kilka słów do Europejczyków

Tusk skierował też w czwartek przed południem przesłanie do Europejczyków. W nagraniu zamieszczonym na X życzył im, by byli jak Polska – „energiczni, odważni i bezpieczni”. Wśród osiągnięć Polski wymienił m.in. bezpieczną i szczelną wschodnią granicę, odpowiedzialną politykę azylową i budowę największej nowoczesnej armii w UE. Zwrócił też uwagę na ranking magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 r.

Premier Donald Tusk ma gest? Kupił dwie choinki i odmówił reszty
12 zdjęć
Czy w 2026 roku będzie nam się żyło lepiej? Oto, co powiedział jasnowidz Jackowski
Polityka SE Google News
DUDEK o polityce
PROF. DUDEK PODSUMOWUJE 2025! NAJWIĘKSI PRZEGRANI, WYGRANI I AFERA ROKU! | Dudek o Polityce
DUDEK o polityce
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK