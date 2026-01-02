Tusk w Nowy Rok zwrócił się do Polaków. Mówił o "dokręceniu śruby". Wyjaśnił, kto może się obawiać!

Noworoczne orędzie Donalda Tuska

Premier Tusk w swoim noworocznym wystąpieniu zaznaczył, że miniony rok, mimo turbulencji na świecie, w Polsce był rokiem przełomu. - Rok, w którym wzrost gospodarczy ruszył z kopyta. Skończyła się drożyzna. Rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, inne oczyściliśmy z absurdów poprzednich lat. Uszczelniliśmy granice. Naprawiliśmy „zabagnione” relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy - wyliczał premier.

Szef rządu podkreślił, że Polacy zaczęli wracać z emigracji, a największe zagraniczne gazety piszą o Polsce jako absolutnym fenomenie: - Nazywają naszą gospodarkę złotowłosą, czyli taką, jak ma być, a Warszawę uznają za najbardziej perspektywiczne miasto kontynentu - powiedział premier. Tusk przypomniał, że w 2025 roku przypadł jubileusz tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. -

Tysiąc lat polskiego państwa zobowiązuje. Jubileusz piastowskiej koronacji przypomina nam, że nie ma sensu narzekać na trudne czasy. Państwo musi sobie radzić w każdych czasach - powiedział szef rządu.

Mocne słowa Tuska: "Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy"

Jak dodał Tusk, tysiąc lat historii pokazuje, że potęgę i sukces dają silna armia, poszanowanie prawa, równość, wolność i tolerancja. Natomiast przegraną - mówił - przynoszą warcholstwo i korupcja.

Premier podkreślił, że te prawdy stanowią prawdziwy skarb i fundament państwa. - Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy, silni. Musimy być sobą. Musimy realizować nasz własny plan - oświadczył premier. I zapowiedział, jaki będzie rok 2026.

SPRAWDŹ: Prezydent Nawrocki w pierwszym orędziu noworocznym. Trzy cele na 2026 i jedno hasło, które ma zmienić Polskę

Rok 2026 rokiem polskiego przyspieszenia

Według Tuska, ten rok - „bez względu na cokolwiek” - będzie rokiem polskiego przyspieszenia. - Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku(...). Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Zasada local content, czyli „najpierw polskie” stanie się na dobre żelazną regułą w zamówieniach publicznych – zapewnił premier.

Tusk zapowiada "dokręcenie śruby". Oto, kogo ma to dotyczyć!

Szef rządu zapowiedział też „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści, czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz”. - Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje - powiedział premier. - Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - skonkludował.

- To musi być kolejny dobry rok dla Polski. Tysiąc pierwszy rok naszego państwa. I tego nam wszystkim życzę - podkreślił w noworocznym orędziu premier.

Premier Tusk skierował kilka słów do Europejczyków

Tusk skierował też w czwartek przed południem przesłanie do Europejczyków. W nagraniu zamieszczonym na X życzył im, by byli jak Polska – „energiczni, odważni i bezpieczni”. Wśród osiągnięć Polski wymienił m.in. bezpieczną i szczelną wschodnią granicę, odpowiedzialną politykę azylową i budowę największej nowoczesnej armii w UE. Zwrócił też uwagę na ranking magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 r.

Czy w 2026 roku będzie nam się żyło lepiej? Oto, co powiedział jasnowidz Jackowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nasze zadanie się nie zmienia. To musi być kolejny, dobry rok dla Polski 🇵🇱 pic.twitter.com/SOhBDXAwcn— Donald Tusk (@donaldtusk) January 1, 2026