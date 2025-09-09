Tusk w euforii. Polska dostała więcej niż Francja, Włochy i Hiszpania razem wzięte

- Donald Tusk ogłosił rekordowe środki dla Polski z funduszu SAFE
- 43,7 miliarda euro – najwięcej spośród wszystkich państw UE
- Kwota większa niż łącznie dla Francji, Włoch i Hiszpanii
- Tanie pożyczki rozłożone na 45 lat
- Premier triumfuje: „Robimy, nie gadamy!”
Historyczna suma dla Polski
We wpisie na platformie X szef rządu poinformował, że Polska została największym beneficjentem unijnego funduszu SAFE.
„43 miliardy 700 milionów euro (!) z europejskiego funduszu na rzecz bezpieczeństwa SAFE dla Polski. Zdecydowanie najwięcej ze wszystkich państw UE!” – napisał Tusk.
Pieniądze mają formę tanich pożyczek rozłożonych aż na 45 lat. To oznacza, że spłata rozciągnie się na kolejne pokolenia, a raty będą niższe niż w przypadku tradycyjnego finansowania rynkowego.
Więcej niż giganci Europy
Premier z dumą zaznaczył, że polska pula jest większa niż łączny udział trzech największych gospodarek kontynentu.
„Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych” – podkreślił.
To znacząca zmiana wizerunkowa dla Polski, która dotąd często była przedstawiana w Brukseli jako kraj problematyczny, a dziś zyskuje pozycję lidera w dziedzinie bezpieczeństwa i modernizacji.
„Robimy, nie gadamy”
Donald Tusk zakończył swój wpis krótkim, ale wymownym hasłem: „Robimy, nie gadamy!” To wyraźne nawiązanie do politycznych przeciwników, którym premier zarzuca brak skuteczności i realnych efektów działań na arenie europejskiej.
Nowe środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa, modernizację armii i inwestycje infrastrukturalne. Szczegóły wykorzystania funduszu mają być przedstawione w najbliższych tygodniach.
