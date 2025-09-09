Kierwiński obwinia Nawrockiego. Twierdzi, że wszystko przez "niemądre" weto

Marcin Kierwiński ostro uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu wywołanie chaosu po wecie sprzed dwóch tygodni. Szef MSWiA ogłosił, że rząd przyjął ustawę, która ma naprawić błędy i zabezpieczyć Polaków przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Rząd reaguje na weto prezydenta

Na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera Kierwiński mówił wprost, że nowa ustawa to odpowiedź na decyzję głowy państwa.

– Ta ustawa, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów, jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta Nawrockiego. Staramy się jak najszybciej naprawić błędy i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem – podkreślił.

Według ministra, brak decyzji o przedłużeniu ochrony czasowej dla Ukraińców mógł doprowadzić do chaosu prawnego i finansowego.

Nowe zasady świadczeń dla cudzoziemców

Kierwiński przedstawił dwa główne filary nowej ustawy. Pierwszy dotyczy kompleksowego uregulowania świadczeń socjalnych dla cudzoziemców.

– Staramy się jak najszybciej naprawić błędy, które zaistniały w wyniku weta prezydenta i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem i potencjalnymi skutkami finansowymi – mówił.

Kompleksowe regulacje zamiast „kopiuj-wklej”

Szef MSWiA ogłosił, że przyjęta przez rząd ustawa opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich dotyczy zasad wypłacania świadczeń dla cudzoziemców. Kierwiński zaznaczył, że nowe przepisy mają charakter całościowy i obejmują wszystkie grupy narodowościowe.

– Nie chodzi o wybiórcze rozwiązania, które, jak sugerował, zostały przez urzędników prezydenta przekopiowane bez większej refleksji. To ma być kompleksowe prawo, które wprowadzi porządek w systemie świadczeń socjalnych – tłumaczył.

Nowelizacja przewiduje, że dostęp do programów takich jak 800+, „Dobry start” czy „Aktywny rodzic” będzie możliwy tylko w przypadku cudzoziemców aktywnych zawodowo. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, po przedstawieniu stosownych dokumentów.

Przedłużenie pobytu dla Ukraińców

Drugim filarem ustawy jest przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy do 4 marca 2026 roku. Rząd chce, aby osoby, które już są w Polsce, mogły dalej legalnie pracować, studiować i uczyć się w polskich szkołach.

– To osoby, które funkcjonują w naszym systemie, przyczyniają się do rozwoju gospodarki i pracują na polskie PKB. Ustawa daje im poczucie stabilności i bezpieczeństwa – mówił Kierwiński.

Według rządu przedłużenie ochrony czasowej to nie tylko gest solidarności, ale także konieczność praktyczna – w przeciwnym razie setki tysięcy osób mogłyby zostać z dnia na dzień pozbawione legalnego statusu.

Polityczna bitwa o odpowiedzialność

Słowa Kierwińskiego to kolejne uderzenie w Pałac Prezydencki, który od początku kadencji Karola Nawrockiego regularnie ściera się z gabinetem Donalda Tuska. Rząd przekonuje, że działa szybko, aby „posprzątać” po prezydenckim wecie, natomiast otoczenie Nawrockiego sugeruje, że to Koalicja Obywatelska nie potrafi przygotować ustaw zgodnych z konstytucją.

Nie ulega jednak wątpliwości, że to rząd wyszedł teraz z inicjatywą, by uspokoić sytuację i uchronić Polaków przed zamieszaniem w systemie prawnym i społecznym. Kierwiński jasno wskazał winnego: – To weto było błędem, który kosztowałby Polaków zbyt wiele.

