Kierwiński obwinia Nawrockiego. Twierdzi, że wszystko przez "niemądre" weto

Rząd reaguje na weto prezydenta
Na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera Kierwiński mówił wprost, że nowa ustawa to odpowiedź na decyzję głowy państwa.
– Ta ustawa, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów, jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta Nawrockiego. Staramy się jak najszybciej naprawić błędy i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem – podkreślił.
Według ministra, brak decyzji o przedłużeniu ochrony czasowej dla Ukraińców mógł doprowadzić do chaosu prawnego i finansowego.
Nowe zasady świadczeń dla cudzoziemców
Kierwiński przedstawił dwa główne filary nowej ustawy. Pierwszy dotyczy kompleksowego uregulowania świadczeń socjalnych dla cudzoziemców.
– Staramy się jak najszybciej naprawić błędy, które zaistniały w wyniku weta prezydenta i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem i potencjalnymi skutkami finansowymi – mówił.
Kompleksowe regulacje zamiast „kopiuj-wklej”
Szef MSWiA ogłosił, że przyjęta przez rząd ustawa opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich dotyczy zasad wypłacania świadczeń dla cudzoziemców. Kierwiński zaznaczył, że nowe przepisy mają charakter całościowy i obejmują wszystkie grupy narodowościowe.
– Nie chodzi o wybiórcze rozwiązania, które, jak sugerował, zostały przez urzędników prezydenta przekopiowane bez większej refleksji. To ma być kompleksowe prawo, które wprowadzi porządek w systemie świadczeń socjalnych – tłumaczył.
Nowelizacja przewiduje, że dostęp do programów takich jak 800+, „Dobry start” czy „Aktywny rodzic” będzie możliwy tylko w przypadku cudzoziemców aktywnych zawodowo. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, po przedstawieniu stosownych dokumentów.
Przedłużenie pobytu dla Ukraińców
Drugim filarem ustawy jest przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy do 4 marca 2026 roku. Rząd chce, aby osoby, które już są w Polsce, mogły dalej legalnie pracować, studiować i uczyć się w polskich szkołach.
– To osoby, które funkcjonują w naszym systemie, przyczyniają się do rozwoju gospodarki i pracują na polskie PKB. Ustawa daje im poczucie stabilności i bezpieczeństwa – mówił Kierwiński.
Według rządu przedłużenie ochrony czasowej to nie tylko gest solidarności, ale także konieczność praktyczna – w przeciwnym razie setki tysięcy osób mogłyby zostać z dnia na dzień pozbawione legalnego statusu.
Polityczna bitwa o odpowiedzialność
Słowa Kierwińskiego to kolejne uderzenie w Pałac Prezydencki, który od początku kadencji Karola Nawrockiego regularnie ściera się z gabinetem Donalda Tuska. Rząd przekonuje, że działa szybko, aby „posprzątać” po prezydenckim wecie, natomiast otoczenie Nawrockiego sugeruje, że to Koalicja Obywatelska nie potrafi przygotować ustaw zgodnych z konstytucją.
Nie ulega jednak wątpliwości, że to rząd wyszedł teraz z inicjatywą, by uspokoić sytuację i uchronić Polaków przed zamieszaniem w systemie prawnym i społecznym. Kierwiński jasno wskazał winnego: – To weto było błędem, który kosztowałby Polaków zbyt wiele.
