Tusk uderza w Kaczyńskiego! Mówi o "podpalaczu z Żoliborza"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-20 22:01

Premier Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych opublikował nagranie, w którym odniósł się do narastającej fali przemocy w Polsce, a także do incydentu przed biurem Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Przy okazji uderzył w prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk

i

Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS (2) Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
  • Donald Tusk opublikował nagranie "Podpalacz z Żoliborza", w którym łączy próbę podpalenia siedziby PO z Robertem Bąkiewiczem i Jarosławem Kaczyńskim.
  • W nagraniu Tusk zestawił wypowiedź Bąkiewicza o "chwastach" i "napalmie" z wiecu PiS z próbą podpalenia siedziby PO przez Krzysztofa B., sugerując polityczną odpowiedzialność Kaczyńskiego.
  • Krzysztof B., podejrzany o próbę podpalenia biura PO w Warszawie, został zatrzymany; wcześniej groził Tuskowi w internecie i sprawa trafiła do sądu.
  • Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wypowiedzi Roberta Bąkiewicza, uznając je za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni.

Nagranie zatytułowane "Podpalacz z Żoliborza" pojawiło się w mediach społecznościowych Donalda Tuska. W filmiku premier odniósł się do zatrzymania Krzysztofa B., mężczyzny podejrzanego o próbę podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie, do której doszło w piątek. Tusk już wcześniej sugerował, że działacz PiS Robert Bąkiewicz i Jarosław Kaczyński "muszą być zadowoleni" z czynów, których dopuścić miał się B.

- Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: 'To dzielny i mądry człowiek'. Posłuchajcie, co powiedział - powiedział.

Następnie w materiale pojawia się fragment nagrania wykonanego podczas wiecu PiS w Warszawie z 11 października, przedstawiający Bąkiewicza wymachującego kosą i wykrzykującego o "chwastach", które trzeba "z polskiej ziemi powyrywać" i "napalm na tę ziemię rzucać".

- I kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej, przy użyciu koktajlu Mołotowa - stwierdził dodając, że B. już "siedzi", a Bąkiewicz "ma zarzuty".

Na końcu nagrania Tuska na ekranie pojawia się wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji grafika przedstawiająca postać do złudzenia przypominającą Jarosława Kaczyńskiego. W jego ręku dostrzec można podpalony koktajl Mołotowa.

KO prowadzi, choć nie ma sukcesów, a PiS traci poparcie. Ekspert zna wytłumaczenie

- A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy i też za ten atak spada na "podpalacza z Żoliborza" - podsumował.

Nagranie Tuska zostało również opublikowane przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

- Podpalacz z Żoliborza wprost odpowiada za nienawiść w polityce. Za zatrucie umysłów wielu Polaków - napisał w komentarzu do nagrania lidera PO.

Incydent przed biurem PO

W poniedziałek policja poinformowała o zatrzymaniu sprawcy próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Podejrzanym jest 44-letni mieszkaniec powiatu łosickiego, Krzysztof B. W maju mężczyzna był zatrzymany w związku z kierowaniem gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Polski. W czerwcu sprawa trafiła do sądu z aktem oskarżenia.

Do incydentu przed biurem PO doszło w piątek po godzinie 15:00. Podejrzany miał rozbić butelkę z nieznaną substancją przed wejściem do budynku.

Wypowiedź Bąkiewicza

Słowa Roberta Bąkiewicza, do których w swoim nagraniu nawiązywał premier, zostały uznane przez stołeczną prokuraturę za noszące znamiona przestępstwa. Podjęto decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Dochodzenie dotyczy art. 255 ust. 2 Kodeksu karnego, mówiącego o publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
19 zdjęć
Sonda
Zgadzasz się ze słowami Donalda Tuska?
Express Biedrzyckiej - Ryszard Petru | 2025 10 20
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
JAROSŁAW KACZYŃSKI