Tusk uczy Dudę języka angielskiego?

Tusk zadrwił z Dudy?

Opublikowany na portalu CNN.com tekst na temat pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska zatytułowano: "Poland’s new leader is hellbent on restoring democracy – even if it means war with his populist rivals". Co w tłumaczeniu oznacza tyle, co "Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację – nawet jeśli oznacza to wojnę z jego populistycznymi rywalami". Ową publikacją Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, w jaki sposób odniósł się do publikacji. Donald Tusk napisał na platformie X: Panie Prezydencie, „hellbent on doing something” znaczy „jest gotowy za wszelką cenę”. Tak Tusk mógł zadrwić z Andrzeja Dudy, którego średnia znajomość języka angielskiego już wielokrotnie była publicznie obśmiewana. Ale istnieje także prawdopodobieństwo, że premier nie ośmieliłby się tak kpić z głowy państwa i poprzez taki wpis może sygnalizować, że po prostu nie cofnie się przed dalszymi zmianami.

Panie Prezydencie, „hellbent on doing something” znaczy „jest gotowy za wszelką cenę”. https://t.co/GPcDnAOhVz— Donald Tusk (@donaldtusk) January 27, 2024

