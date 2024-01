co jest najdroższe?

Polska konstytucja daje najwięcej realnej władzy premierowi, ale prezydentowi pozwala mocno ją ograniczyć. Napięcia pojawiają się więc nawet w jednej rodzinie politycznej, kiedyś pomiędzy Aleksandrem Kwaśniewskim (70 l.) i SLD, a niedawno pomiędzy Andrzejem Dudą i PiS, a w przypadku wrogich obozów, może już dojść do politycznej wojny.

- W te relacje wpisany jest konflikt, który w kolejnych miesiącach potęgowany będzie przez nieufność, chaos i prezydenckie weto – mówi politolog Adam Kądziela. Ekspert wymienia kilka obszarów, które już są, albo staną się wkrótce polem politycznej bitwy. - Kwestie praworządności, zmian w mediach publicznych, relacji z Unią Europejską, ale również polityka personalna – wylicza Kądziela.

O ocenę sytuacji zapytaliśmy Marcina Przydacza, byłego ministra w Kancelarii Prezydenta. - Mam nadzieję, że nowa koalicja będzie szanowała urząd prezydenta, w przeciwnym razie będziemy mieli chaos. Już widać, że rząd idzie na zwarcie w temacie praworządności – twierdzi poseł PiS. Z koeli dr Magdalena Nowak-Paralusz wskazuje na sprawy światopoglądowe. - Emocje jak zawsze pojawią się w kontekście ochrony życia. Ciekawi mnie stosunek prezydenta na przykład do związków partnerskich, tu możliwa jest zmiana, tak jak doszło do niej w kwestii in vitro - mówi nam politolog.

Oto, jakie pola działa łączą prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska

Pozytywy stara się dostrzegać Krzysztof Łapiński (46 l.). - Istnieją pola do współpracy takie jak kwestie bezpieczeństwa, bo agresja rosyjska na Ukrainę powoduję, że kwestie bezpieczeństwa wymagają współpracy wszystkich sił politycznych – twierdzi były rzecznik prezydenta. Zgadza się z nim Michał Szczerba. - Była rozmowa o Ukrainie, a potem wizyta premiera w Kijowie. To pokazuje, że są działania wyprzedzające, konsultacje i konkrety – zauważa poseł Platformy.

Kulisy relacji Dudy i Tuska. Osoba z bliskiego otoczenia prezydenta komentuje

Andrzej Duda i Donald Tusk rozmawiali już kilka razy po wyborach parlamentarnych, z tego co słyszymy od polityka z bliskiego otoczenia głowy państwa, nie ma szczególnej chemii pomiędzy prezydentem i premierem. - Atmosfera jest jednak poprawna. Donald Tusk skraca dystans, ale po naszej stronie nikt nie wierzy w szczerość jego słów. W Andrzeju Dudzie ciągle żywe jest doświadczenie tego jak bezwzględnie lider PO traktował prezydenta Lecha Kaczyńskiego (61† l.) - słyszymy od współpracownika Andrzeja Dudy. Inny przypomina lata 2014 – 2019, kiedy Donald Tusk stał na czele Rady Europejskiej. - Kiedy Charles Micheles (49 l.) objął to stanowisko jego zaplecze wielokrotnie kontaktowało się z Kancelarią Prezydenta, a sam Micheles rozmawiał z Andrzejem Dudą. Za czasów Donalda Tuska takiej otwartości i takiego kontaktu nie było. Dosyć to dziwne – rozkłada ręce nasz rozmówca.

