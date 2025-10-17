Tusk tłumaczy się z niespełnionych obietnic. "Koalicjanci okazali się wymagający"

Konrad Karpiuk
2025-10-17 21:09

Premier Donald Tusk w programie Wojewódzki i Kędzierski tłumaczył się z niespełnionych obietnic! Nie wycofał się ze swoich słów o spełnieniu 1/3 obietnic. Stwierdził także, że jest "zadowolony" ze swojej pozycji, bo więcej Polaków wraca do kraju niż z niego wyjeżdża.

  • Donald Tusk był gościem w programie Onetu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego
  • Premier stwierdził, że opozycja się go boi
  • Szef rządu przytoczył statystyki, według których po raz pierwszy do Polski więcej osób wraca niż wyjeżdża

Donald Tusk tłumaczy się z niespełnionych oczekiwań

Kuba Wojewódzki zarzucając, że rząd nie spełnił oczekiwań po kampanii wyborczej. Przypomniał, że był podsłuchiwany przez PiS na co Donald Tusk odpowiedział "witam w klubie".

- O tym mówię. Nie lekceważcie tego, jak mówicie, że 15 października był momentem przełomowym. Nie dowieźliśmy wszystkich obietnic przez 2 lata, dowieźliśmy rzecz najważniejszą. Pan nie jest podsłuchiwany, opozycja, Kaczyński [Jarosław - dop. red.] nie jest podsłuchiwany. Jeśli ktoś ma zarzuty prokuratorskie - według was za mało, za wolno [...] ale ja walczyłem o to, żebym to ja nie decydował, kto pójdzie siedzieć. [...] Przez 8 lat żyliście w kraju, gdzie byliście bezsilni i bezradni. Zakładali wam podsłuchy, wsadzali kogo chcieli, kradli, część mediów kupili, byli poza wszelką kontrolą - powiedział Tusk w rozmowie w Onecie.

Tusk o politykach PiS. "Jeśli się kogoś boją to mnie"

Premier stwierdził, że często obrywa, bo spółki Skarbu Państwa i Ministerstwa nie kierowały środków do mediów, żeby "fajnie o nich pisały". Dodał, że jego rząd nie ma "funduszu sprawiedliwości".

- Wiecie co jest moją recenzją mojego stanu mobilizacji do walki? Nie to co piszą o mnie rozczarowani, a ci co mówią i piszą ci, którzy uważają mnie za głównego przeciwnika. Jeśli słucham tych, którzy was gnębili - a moim zadaniem jest, żeby nie rządzili - to ich obsesja na mój temat się nie zmniejszyła [...] to powiem brutalnie. Kogo oni się boją? Jeśli kogoś się boją to mnie - powiedział Tusk.

Wojewódzki stwierdził, że gdyby Łukasz Mejza się "bał" to nie jechałby 200 km/h.

Premier: "koalicjanci okazali się wymagający"

Premier tłumaczył się także ze słów, które dotyczyły niezrealizowanych obietnic.

- 100 konkretów było na 100 procent władzy. Ja nie dostałem 100 procent władzy. Mówię do tych wszystkich, którzy głosowali 15 października. Oczekujecie ode mnie, żebym spojrzał w lustro i krytycznie siebie ocenił. Ale chciałby, żeby wszyscy, którzy mówią, że "dostałeś zwycięstwo", a ty to zmarnowałeś [...] chcę powiedzieć - nie daliście mi zwycięstwa. Dostaliśmy niecałe 30 proc. głosów, koalicjanci okazali się wymagający. To jest skrót myślowy, ale jest szczery. Dostałem 1/3 i 1/3 zrealizowałem - powiedział premier Tusk.

Donald Tusk stwierdził, że z badań wynika, że po raz pierwszy od kiedy jest to badane, więcej Polaków przyjeżdża do kraju niż z niego wyjeżdża. Dlatego jest zadowolony ze "swojej własnej sytuacji". 

- Dla mnie to wielka rzecz, to jest wielka Polska. Ludzie tu chcą przyjeżdżać. Zobaczycie, że niedługo nie tylko Polacy będą przyjeżdżać z Anglii, ale też Anglicy szukać pracy, nie napić się w Krakowie- powiedział Tusk.

