Tusk straci władzę po wyborach? Większość badanych spodziewa się utraty władzy

Najnowszy sondaż ujawnia niepokojące dla obecnej koalicji prognozy dotyczące utrzymania władzy po wyborach w 2027 roku.

Aż 61,7% badanych przewiduje utratę rządów przez obóz Donalda Tuska, podczas gdy tylko 29,6% spodziewa się ich kontynuacji.

Dlaczego nawet co piąty sympatyk rządzących ma wątpliwości? Odkryj szczegóły, które zaskakują w wynikach badania!

Większość ankietowanych nie spodziewa się, że obóz Donalda Tuska będzie rządził po wyborach w 2027 roku. W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano o przewidywany wynik politycznej rywalizacji. Pytanie dotyczyło przyszłości obecnej władzy, a nie tego, na kogo zamierzają zagłosować.

Utraty rządów przez obecną koalicję oczekuje 61,7 proc. uczestników sondażu. Przeciwnego zdania jest 29,6 proc. Pozostałe 8,7 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Czy Tusk utrzyma władzę? Najwięcej odpowiedzi „raczej stracą”

Największa grupa respondentów – 37 proc. – wybrała odpowiedź „raczej stracą”. Kolejne 24,7 proc. uznało, że Donald Tusk i jego obóz „na pewno stracą” władzę. Wśród osób przewidujących dalsze rządy koalicji również dominują ostrożniejsze deklaracje. Odpowiedź „raczej utrzymają” wskazało 25,5 proc. badanych. Pewność, że obecny obóz pozostanie u władzy, wyraziło 4,1 proc.

Łącznie przewaga osób spodziewających się utraty władzy nad tymi, które przewidują jej utrzymanie, wynosi 32,1 pkt proc.

Nie wszyscy wyborcy koalicji wierzą w dalsze rządy

Wśród sympatyków obozu rządzącego przeważa przekonanie, że koalicja zachowa władzę. Taki scenariusz przewiduje 71 proc. badanych z tej grupy: 59 proc. wybrało odpowiedź „raczej”, a 12 proc. – „na pewno”.

Jednak ponad jedna piąta wyborców koalicji spodziewa się innego rozstrzygnięcia. Zdaniem 20 proc. obecny obóz raczej straci władzę, a 2 proc. uważa to za pewne. Łącznie daje to 22 proc. sympatyków rządzących przewidujących koniec ich rządów po wyborach.

Wyborcy opozycji spodziewają się zmiany władzy

W grupie wyborców opozycji, do której w badaniu zaliczono sympatyków PiS, Razem i obu Konfederacji, 90 proc. przewiduje utratę władzy przez obóz Tuska. Odpowiedzi podzieliły się po równo. Po 45 proc. wskazało, że rządzący „na pewno” lub „raczej” stracą władzę. Możliwość jej utrzymania zakłada 7 proc. respondentów z tej grupy.

Jeszcze wyższy odsetek odnotowano wśród ujętych łącznie wyborców Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 95 proc. spodziewa się, że obecny obóz nie utrzyma rządów. Dla 49 proc. jest to pewne, a dla 46 proc. – prawdopodobne. Dalsze rządy obozu Tuska przewiduje 4 proc.

Pozostali wyborcy również sceptyczni

Wśród pozostałych wyborców 62 proc. badanych oczekuje utraty władzy przez obecną koalicję. Co piąty respondent w tej grupie nie potrafił ocenić, jak zakończy się rywalizacja o rządy.

Wyniki pokazują oczekiwania ankietowanych. Nie są prognozą podziału mandatów ani sondażem poparcia dla partii.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 16–18 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków. Zastosowano wywiady internetowe i telefoniczne, czyli metody CAWI i CATI.

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