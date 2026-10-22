Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania sędziów TK. Ponad połowa badanych ocenia to źle

W obliczu narastających kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania od pięciorga sędziów wybranych przez Sejm.

Sondaż United Surveys by IBRiS ujawnia, że ponad 50% Polaków negatywnie ocenia tę decyzję, choć prezydent cieszy się silnym poparciem wśród wyborców Konfederacji.

Dowiedz się, dlaczego ta odmowa wywołała tak głębokie podziały i jakie implikacje ma dla przyszłości polskiego sądownictwa konstytucyjnego.

Krytycznych ocen decyzji Karola Nawrockiego jest o 10,4 pkt proc. więcej niż pozytywnych. Pracownia United Surveys by IBRiS zapytała Polaków o odmowę przyjęcia ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.

Badanie dla Wirtualnej Polski pokazuje, że opinie w tej sprawie mocno zależą od politycznych sympatii respondentów. Niemal jednomyślni są zarówno zwolennicy obozu rządzącego, jak i wyborcy Konfederacji. Ich oceny są jednak przeciwne.

Sondaż o decyzji Nawrockiego. Przeważają oceny negatywne

Odmowę przyjęcia ślubowania negatywnie oceniło 50,4 proc. ankietowanych. Odpowiedź „zdecydowanie źle” wskazało 31,6 proc., a „raczej źle” – 18,8 proc. Decyzję głowy państwa dobrze ocenia łącznie 40 proc. badanych. Zdecydowane poparcie zadeklarowało 25,3 proc., natomiast odpowiedź „raczej dobrze” wybrało 14,7 proc.

Pozostałe 9,6 proc. respondentów nie zajęło stanowiska, wskazując „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Wyborcy rządzących przeciw. Sympatycy opozycji popierają prezydenta

Wśród zwolenników obozu rządzącego 99 proc. badanych oceniło decyzję Nawrockiego negatywnie, w tym 85 proc. zdecydowanie źle. Żaden z respondentów w tej grupie nie wybrał oceny pozytywnej.

W grupie określonej w badaniu jako sympatycy opozycji przeważa aprobata. Działania prezydenta popiera 76 proc. ankietowanych, z czego 47 proc. zdecydowanie. Krytyczne zdanie wyraziło 12 proc.

91 proc. wyborców Konfederacji aprobuje decyzję Nawrockiego

Jeszcze wyższy odsetek pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród sympatyków Konfederacji. Decyzję prezydenta popiera 91 proc. badanych z tej grupy. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wybrało 56 proc., a „raczej dobrze” – 35 proc. Negatywnie odmowę przyjęcia ślubowania ocenił 1 proc. ankietowanych wyborców tej formacji.

Wśród pozostałych wyborców przeważają oceny krytyczne. Ich łączny odsetek wyniósł 56 proc.

Spór o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Jak opisuje Wirtualna Polska, prezydent uzasadnia odmowę przyjęcia ślubowania wątpliwościami prawnymi dotyczącymi procedury wyboru sędziów. Wśród osób wybranych przez Sejm znalazł się były członek Rady Ministrów Maciej Berek.

Przedstawiciele koalicji rządzącej stoją na stanowisku, że odebranie ślubowania jest obowiązkiem prezydenta i nie może on blokować wyboru dokonanego przez posłów. Sondaż dotyczył oceny tej konkretnej decyzji, a nie całej prezydentury Karola Nawrockiego.

Badanie przeprowadzono 16–18 października 2026 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. United Surveys by IBRiS zastosowało wywiady internetowe i telefoniczne, czyli metody CAWI i CATI. Podany przez pracownię błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 95 proc.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki w USA

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MILLER: WAŁĘSA PRZYPOMINA PIŁSUDSKIEGO

Sonda Jak oceniasz odmowę przyjęcia przez prezydenta ślubowania od pięciorga sędziów TK? Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Raczej źle Zdecydowanie źle Nie mam zdania