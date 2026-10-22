Marek Sawicki ostrzega przed kryzysem szpitali powiatowych. PSL ma własny plan

Marek Sawicki zapowiedział, że nie poprze procedowanych zmian dotyczących ochrony zdrowia

Sawicki ostrzega, że rządowe przepisy mogą pogrążyć szpitale powiatowe w kryzysie

PSL chce, by od sześciu do dziesięciu szpitali działało pod wspólnym zarządem

Od początku 2026 roku szpitale powiatowe alarmują o stratach, nieopłaconych nadwykonaniach i brakach kadrowych

Sawicki ostrzega: szpitale powiatowe czeka kryzys

Marek Sawicki uważa, że procedowane przepisy nie są prawdziwą reformą ochrony zdrowia. W programie „Ósma Runda” zapowiedział, że nie zagłosuje za ustawami rozpatrywanymi obecnie przez Sejm. Jego zdaniem ich uchwalenie może już na przełomie marca i kwietnia doprowadzić szpitale powiatowe do poważnego kryzysu.

Sawicki podkreślił, że poparcie tych przepisów przez klub PSL-TD oznaczałoby współodpowiedzialność za ich skutki. Zaapelował do polityków swojej partii, także do jej lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza, by nie popierali tego, co nazywa pozorną reformą.

Dlaczego szpitale powiatowe mają problemy?

Od początku 2026 roku szpitale powiatowe informują o narastających stratach, nadwykonaniach, za które nie otrzymały zapłaty, oraz brakach kadrowych. Narodowy Fundusz Zdrowia jest głównym płatnikiem świadczeń, dlatego od sposobu finansowania placówek zależą ich sytuacja finansowa i dostępność leczenia dla mieszkańców powiatów.

Wśród rządowych propozycji znalazły się rozwiązania ograniczające wydatki na wynagrodzenia medyków, w tym limit stawki godzinowej do 240 zł. Wywołały one polityczny spór o płace lekarzy i pielęgniarek. Sawicki przekonywał, że samo zwiększanie nakładów nie rozwiąże problemu bez lepszej organizacji świadczeń oraz zmian w zasadach wynagradzania i zatrudniania personelu.

Zdaniem Sawickiego rozproszenie pracy medyków utrudnia zapewnienie szpitalom stałej obsady. Lekarze i pielęgniarki pracujący w jednym miejscu nie mogą w tym samym czasie zapewniać opieki w innym szpitalu. To, jak przekonywał, nasila konkurencję lokalnych placówek o personel.

PSL proponuje wspólne zarządzanie szpitalami powiatowymi

PSL proponuje własny projekt, który przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Zakłada on regionalną koordynację działania szpitali powiatowych. Możliwy byłby model szpitala wiodącego albo wspólny zarząd dla sześciu do dziesięciu placówek.

Według autorów projektu taki model pozwoliłby lepiej dopasować ofertę szpitali do potrzeb pacjentów, ograniczyć powielanie tych samych świadczeń i zmniejszyć rywalizację o personel. Jak mówił Sawicki, projekt utknął w komisji, a prace nad nim nie są kontynuowane. Dalsze losy obu propozycji zależą w dużej mierze od decyzji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz większości sejmowej.

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