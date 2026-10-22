Gen. Kraszewski: polityka Trumpa może prowadzić do kapitulacji Ukrainy. Ostrzega przed trudną zimą

Jarosław Kraszewski sceptycznie ocenił zapowiedzi szybkiego zakończenia wojny

Generał wiąże presję na zawieszenie broni również z sytuacją na rynku ropy

Jego zdaniem polityka USA może prowadzić do kapitulacji Ukrainy

Kraszewski ostrzegł przed kryzysem humanitarnym w Ukrainie nadchodzącej zimy

Generał sceptyczny wobec szybkiego zakończenia wojny

W „Expressie Biedrzyckiej” Jarosław Kraszewski ocenił, że zapowiedź amerykańskiego prezydenta o rychłym porozumieniu jest kolejną tego rodzaju deklaracją. Jego zdaniem administracja USA może chcieć przyspieszyć zawieszenie broni i rozpoczęcie rozmów pokojowych. Wątpi jednak, by zakończenie wojny było dziś w interesie wszystkich stron konfliktu.

Wskazał przy tym na znaczenie rynku energii. Jego zdaniem USA i Chiny potrzebują stabilnych dostaw ropy, a ukraińskie ataki coraz częściej wymierzone są w rosyjską infrastrukturę służącą do jej transportu. To może być jeden z powodów nasilania presji na porozumienie.

Kraszewski: USA chcą kapitulacji Ukrainy

Zapytany wprost, czy Donald Trump chce doprowadzić do kapitulacji Ukrainy, Kraszewski odpowiedział twierdząco. Argumentował, że administracja USA od początku nie chciała, by Ukraina uzyskała pełne możliwości prowadzenia głębokich uderzeń na terytorium Rosji ani by jej siły specjalne prowadziły tam operacje.

Zdaniem generała odzyskanie przez Ukrainę granic sprzed 2014 roku nie jest celem USA w rozmowach politycznych i dyplomatycznych z przedstawicielami Władimira Putina. Nie wykluczył jednak innego scenariusza: działania Waszyngtonu mogą być elementem gry, której celem jest zmylenie Rosji. Wyraził nadzieję, że właśnie tak jest.

Zawieszenie walk i trudna zima dla cywilów

Kraszewski odniósł się także do sygnalizowanej przez Wołodymyra Zełenskiego gotowości do porozumienia zakładającego zawieszenie walk wzdłuż obecnej linii frontu. Jego zdaniem złagodzenie stanowiska Kijowa może być częścią przemyślanego planu. Tereny wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej sprzed 2014 roku są w dużej mierze zniszczone, zaminowane i pełne niewybuchów. Ich rozminowanie mogłoby potrwać od pięciu do siedmiu lat.

Ukraina ma obecnie ograniczone możliwości uderzania w rosyjskie wojska i ich zaplecze zaopatrzeniowe głęboko na terytorium Rosji, ocenił generał. Za ważny atut uznał rozwój technologii bezzałogowych, w tym dronów odrzutowych. Jego zdaniem nadchodząca zima będzie szczególnie trudna dla cywilów i może przynieść katastrofę humanitarną.

Rozmowy USA z Rosją i Ukrainą nadal trwają

W 2025 i 2026 roku administracja USA zintensyfikowała próby mediacji. Przedstawiała też propozycje szybkiego zawieszenia broni i zasad gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozmowy z Moskwą i Kijowem prowadzili również wysłannicy Białego Domu, między innymi Steve Witkoff i Jared Kushner.

Szanse na porozumienie nadal budzą wątpliwości z powodu sporów terytorialnych oraz kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Słowa Kraszewskiego są jednym z głosów w sporze o to, czy presja na szybkie zakończenie walk zapewni Ukrainie bezpieczeństwo, nie zagrażając jej suwerenności. Rozmowy nadal trwają.

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