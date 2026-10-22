Spięcie Sikorskiego i Nawrockiego! Sypią się ostre riposty

Nominacja Andrzeja Domańskiego na wicepremiera przez premiera Donalda Tuska stała się punktem zapalnym sporu między rządem a prezydentem, wywołując ostrą reakcję Kancelarii Prezydenta.

między rządem a prezydentem, wywołując ostrą reakcję Kancelarii Prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki wyraził niezadowolenie z braku dialogu z rządem , szczególnie w kwestii finansów publicznych, i zarzucił, że jest "niszczony" politycznie, podobnie jak jego poprzednicy, apelując jednocześnie o rozmowy na temat budżetu.

, szczególnie w kwestii finansów publicznych, i zarzucił, że jest "niszczony" politycznie, podobnie jak jego poprzednicy, apelując jednocześnie o rozmowy na temat budżetu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarzucił prezydentowi Nawrockiemu "uzurpowanie władzy" i nieprzestrzeganie Konstytucji, wzywając go do respektowania konstytucyjnych uprawnień.

Źródłem napięć stała się informacja premiera Donalda Tuska, który we wtorek wieczorem ogłosił podpisanie wniosku o powołanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją, to na wniosek Prezesa Rady Ministrów prezydent powołuje członków rządu.

Reakcja Kancelarii Prezydenta

Nominacja Domańskiego wywołała natychmiastową reakcję ze strony Kancelarii Prezydenta. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, określił sytuację na platformie X jako "kpinę i śmianie się Polakom w twarz".

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do kwestii nominacji oraz szerszego kontekstu relacji z rządem podczas środowego spotkania z mieszkańcami Kulesz Kościelnych. Prezydent wyraził swoje niezadowolenie z braku dialogu z rządem, szczególnie w odniesieniu do kondycji finansów publicznych. Podkreślił przy tym historyczny kontekst, wskazując na schemat braku współpracy.

- Jestem zaskoczony, panie premierze, że tego dialogu nie ma. To nie jest rzecz nowa. Polacy już wybierali prezydentów, którzy byli metodycznie niszczeni przez środowisko obecnego pana premiera. Ja nie jestem pierwszy. Był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, była końcówka kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz jest prezydent Karol Nawrocki - stwierdził prezydent.

Nawrocki zaapelował również o pilne podjęcie rozmów na temat budżetu państwa.

- Trzeba rozmawiać, panie premierze, o rzeczach, które nie mogą czekać rok, bo musimy naprawić polski budżet. I o to apeluję do pana premiera z Kulesz Kościelnych – dodał.

Odpowiedź Sikorskiego

W odpowiedzi na słowa prezydenta, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował jego wystąpienie na platformie X. Szef MSZ, udostępniając fragment wypowiedzi Nawrockiego, zamieścił własny, krytyczny komentarz.

- Chciał zniszczyć rząd, a teraz uważa, że sam jest niszczony. Panie Prezydencie, wystarczy przestrzegać Konstytucji zamiast uzurpować władzę, której naród Panu nie dał - stwierdził.

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