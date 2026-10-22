Polacy wskazują, kto najlepiej dba o relacje z USA. Wyniki sondażu zaskakują

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-22 5:00

Stany Zjednoczone pozostają ważnym partnerem Polski, zarówno pod względem militarnym, jak i gospodarczym. Kto lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA – rząd czy prezydent Karol Nawrocki (43 l.)? Na tak postawione pytanie w sondażu Instytutu Badań Pollster, zleconym przez „Super Express”, większość z nas (38 proc.) odpowiedziała, że głowa państwa.

Donald Tusk i Karol Nawrocki na wspólnym zdjęciu. O sondażu dotyczącym relacji z USA przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP, Fotostyk/Super Express Donald Tusk i Karol Nawrocki, polscy politycy, w kolażu zdjęć. Tusk w garniturze i krawacie na fioletowym tle, Nawrocki w marynarce z białą koszulą. Ich postaci ilustrują spór o ustawę o kryptowalutach, o czym pisze Super Biznes.
  • Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że 38 proc. Polaków uważa prezydenta Karola Nawrockiego za polityka utrzymującego najlepsze relacje z USA.
  • Rząd zdobył w tej kategorii tylko 19 proc. wskazań, a niemal co piąty badany nie potrafił ocenić, kto prowadzi skuteczniejszą politykę wobec Waszyngtonu.
  • Wyniki badania podkreślają, jak istotne dla Polaków są kwestie obecności wojsk USA i współpracy strategicznej z Amerykanami.

Prezydentura Donalda Trumpa (80 l.) od początku budzi silne emocje i liczne kontrowersje, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie, w tym w Polsce. Dla naszego kraju relacje z największym mocarstwem świata pozostają jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Polska od lat zabiega o wzmocnienie obecności wojskowej USA na swoim terytorium, zarówno poprzez utrzymanie rotacyjnych kontyngentów liczących kilka tysięcy żołnierzy, jak i poprzez utworzenie stałej bazy amerykańskich sił zbrojnych.

W debacie publicznej powraca więc pytanie, który ośrodek władzy — prezydent czy rząd — skuteczniej dba o relacje z Waszyngtonem i potrafi utrzymać strategiczne partnerstwo na odpowiednim poziomie. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster, to właśnie prezydent Karol Nawrocki jest postrzegany jako polityk mający najlepsze relacje z administracją amerykańską. Tak uważa aż 38 proc. ankietowanych, co czyni go zdecydowanym liderem w tej kategorii.

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Znacznie mniej osób — 19 proc. — wskazuje na rząd jako instytucję, która najlepiej dba o stosunki z USA. Jednocześnie 13 proc. badanych uważa, że oba ośrodki władzy — prezydent i rząd — dbają o relacje z USA równie dobrze, co sugeruje, że część społeczeństwa postrzega politykę zagraniczną jako obszar współpracy instytucjonalnej, a nie rywalizacji.

Z kolei 11 proc. respondentów jest zdania, że zarówno prezydent, jak i rząd prowadzą te relacje źle. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny wynik: prawie co piąty ankietowany (19 proc.) nie potrafił wskazać, kto jego zdaniem utrzymuje lepsze stosunki z Amerykanami. 

Badanie wykonano w dniach 6–7 października na próbie 1018 dorosłych Polaków.

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