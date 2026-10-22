Polacy wskazują, kto najlepiej dba o relacje z USA. Wyniki sondażu zaskakują

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że 38 proc. Polaków uważa prezydenta Karola Nawrockiego za polityka utrzymującego najlepsze relacje z USA.

Rząd zdobył w tej kategorii tylko 19 proc. wskazań, a niemal co piąty badany nie potrafił ocenić, kto prowadzi skuteczniejszą politykę wobec Waszyngtonu.

Wyniki badania podkreślają, jak istotne dla Polaków są kwestie obecności wojsk USA i współpracy strategicznej z Amerykanami.

Prezydentura Donalda Trumpa (80 l.) od początku budzi silne emocje i liczne kontrowersje, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie, w tym w Polsce. Dla naszego kraju relacje z największym mocarstwem świata pozostają jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Polska od lat zabiega o wzmocnienie obecności wojskowej USA na swoim terytorium, zarówno poprzez utrzymanie rotacyjnych kontyngentów liczących kilka tysięcy żołnierzy, jak i poprzez utworzenie stałej bazy amerykańskich sił zbrojnych.

W debacie publicznej powraca więc pytanie, który ośrodek władzy — prezydent czy rząd — skuteczniej dba o relacje z Waszyngtonem i potrafi utrzymać strategiczne partnerstwo na odpowiednim poziomie. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster, to właśnie prezydent Karol Nawrocki jest postrzegany jako polityk mający najlepsze relacje z administracją amerykańską. Tak uważa aż 38 proc. ankietowanych, co czyni go zdecydowanym liderem w tej kategorii.

Znacznie mniej osób — 19 proc. — wskazuje na rząd jako instytucję, która najlepiej dba o stosunki z USA. Jednocześnie 13 proc. badanych uważa, że oba ośrodki władzy — prezydent i rząd — dbają o relacje z USA równie dobrze, co sugeruje, że część społeczeństwa postrzega politykę zagraniczną jako obszar współpracy instytucjonalnej, a nie rywalizacji.

Z kolei 11 proc. respondentów jest zdania, że zarówno prezydent, jak i rząd prowadzą te relacje źle. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny wynik: prawie co piąty ankietowany (19 proc.) nie potrafił wskazać, kto jego zdaniem utrzymuje lepsze stosunki z Amerykanami.

Badanie wykonano w dniach 6–7 października na próbie 1018 dorosłych Polaków.

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