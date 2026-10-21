Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości. Ta ocena Karola Nawrockiego jest "błędna"

- Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Ono jest i będzie. Oceny naszych sojuszników, naszych i zagranicznych służb wywiadowczych od wielu miesięcy nie uległy zasadniczej zmianie - oceniał Karol Nawrocki w ostatniej rozmowie z "Rzeczpospolitą". W programie "Rzecz o Polityce" Aleksander Kwaśniewski został poproszony o skomentowanie tej wypowiedzi. Były prezydent bardzo jednoznacznie stwierdził, że taka ocena "jest błędna". Uzasadnił to, podkreślając, że "zagrożenie ze strony Rosji systematycznie rośnie", "jest świadomie eskalowane" i odczuwamy je "w sposób coraz bardziej widoczny".

Zobacz: Leszek Miller ostro uderza w Ukrainę i żąda reakcji! „Przejaw waszego barbarzyństwa i dzikości”

Jak przekonywał, Karol Nawrocki "się myli", po czym tłumaczył:

- Jeżeli dodamy do tego testowanie NATO, czyli różnego rodzaju działania hybrydowe (...) czy akcje terrorystyczne, bo to, co szykowano w Lipsku (...), to terroryzm w jednym z najważniejszych krajów Europy, czyli w Niemczech. Myślę, że choćby przypominając te fakty, powiedzieć, że nie ma zagrożenia ze strony Rosji, jest błędem

- I nawet nie da się powiedzieć, że to zagrożenie jest takie samo, jak rok temu, czy dwa lata temu, bo ono jest niestety większe - dodał. Aleksander Kwaśniewski przyznał przy tym, że nie rozumie intencji Karola Nawrockiego w mówieniu o braku drastycznej zmiany zagrożenia ze strony Rosji. Zwrócił ponadto uwagę, że o rosnącym niebezpieczeństwie informują również sojusznicy Polski, w tym Stany Zjednoczone.

Sprawdź: Dawno niewidziana Anna Komorowska. Tak teraz prezentuje się była pierwsza dama

Zdaniem byłego prezydenta najbliższe miesiące będą krytycznym okresem w wojnie Rosji z Ukrainą. - Rosjanie używają coraz więcej pocisków balistycznych. Ukraińcy nie mają odpowiedniej liczby pocisków, żeby z tym walczyć - stwierdził były prezydent. Jego zdaniem Polsce nie grozi jednak atak militarny ze strony Rosji. - Wojna w Ukrainie pokazuje, że scenariusz, w którym Rosjanie czołgami, czy samolotami, czy dronami zaczną atakować kraje natowskie, wydaje się mało realny - ocenił.

Galeria poniżej: Aleksander Kwaśniewski na sportowych zdjęciach

45

Sonda Czy Aleksander Kwaśniewski byłby dziś dobrym prezydentem? Tak, potrafiłby łagodzić polityczne konflikty Nie, jego czas w polityce już minął Byłby lepszy od obecnego prezydenta Trudno powiedzieć