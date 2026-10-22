Cienkowska oburzona słowami Mentzena o artystach. „To jest skandaliczne”

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-22 11:00

Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, która ma poprawić sytuację emerytalną polskich artystów? Minister kultury Marta Cienkowska nie ma większych wątpliwości. W „Porannej rozmowie” RMF FM przekonywała, że prezydent doskonale zna problemy środowiska twórczego i rozumie potrzebę zmian. Ostro skrytykowała również wypowiedź Sławomira Mentzena o artystach, określając ją jako skandaliczną. – Jak można w ten sposób przeżyć de facto mowę nienawiści i obrażać ludzi? – pytała minister.

Minister kultury Marta Cienkowska uśmiecha się w loży. O jej reakcji na słowa Mentzena przeczytasz na SE Polityka.
Autor: AKPA/ AKPA

Emerytury dla artystów. Cienkowska przekonana, że Nawrocki podpisze ustawę

Po latach oczekiwań polscy artyści mogą doczekać się nowych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia emerytalnego. Projekt ustawy przeszedł już przez Sejm i czeka na dalsze prace w Senacie. Ostatecznie trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. W czwartkowej (22 października) „Porannej rozmowie” RMF FM minister kultury Marta Cienkowska nie kryła zadowolenia z postępów prac nad przepisami. – Bardzo się cieszę, że jesteśmy na tym etapie, że ten projekt ustawy przeszedł, że to rozwiązanie, które w końcu po 30 latach chcemy wprowadzić do polskiego porządku prawnego przeszło przez sejm. Za moment mam nadzieję przejdzie przez senat – powiedziała.

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Prowadzący Tomasz Terlikowski zapytał minister wprost, czy wierzy, że prezydent podpisze nowe przepisy. – Ja jestem przekonana, że prezydent podpisze. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że za tą ustawą głosowali także posłowie Prawa i Sprawiedliwości – odpowiedziała Cienkowska. Minister wskazała również na rolę byłego ministra kultury Piotra Glińskiego. – Więc jeśli premier Gliński nie przekona pana prezydenta, który głosował za tą ustawą, nie przekona pana prezydenta, że ta ustawa jest właściwa i trzeba ją wprowadzić, to kto ma go przekonać? – pytała.

Nawrocki zna problemy artystów? Minister wskazuje na jego doświadczenie

Cienkowska przekonywała, że prezydent Nawrocki ma szczególne powody, aby poprzeć nowe rozwiązania. Przypomniała jego wcześniejszą działalność w instytucjach kultury, w tym kierowanie Muzeum II Wojny Światowej. – Był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Dobrze zna sytuację twórców w Polsce i naprawdę rozumie tę potrzebę i potrzebę wprowadzenia tych zmian – podkreśliła. Minister przypomniała również, że kwestie dotyczące środowiska twórczego pojawiały się w deklaracjach wyborczych prezydenta. – Ja jestem prawie tego pewna, dlatego, że pan prezydent również obiecywał to w swojej kampanii wyborczej – zaznaczyła.

Według Cienkowskiej Nawrocki utrzymuje dobre relacje ze środowiskiem kultury i zdaje sobie sprawę, jak długo artyści zabiegali o odpowiednie zabezpieczenie socjalne.

Słowa Mentzena o artystach wywołały burzę. Cienkowska: „To jest skandaliczne”

Podczas rozmowy pojawił się również temat wypowiedzi Sławomira Mentzena dotyczącej wsparcia dla artystów. Prowadzący przywołał jego stanowisko, zgodnie z którym twórcy powinni sami zarabiać na swoje utrzymanie, zamiast korzystać z dodatkowej pomocy państwa. Minister kultury zareagowała bardzo stanowczo. – Przepraszam bardzo, ale akurat te słowa były skandaliczne i myślę, że większość społeczeństwa się po prostu zgadza z nami, panie redaktorze, że w ten sposób nie można w ogóle wypowiadać się nie tylko o polskich twórcach, ale w ogóle o drugim człowieku – powiedziała.

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Cienkowska uznała, że podobny sposób mówienia o ludziach kultury jest niedopuszczalny. – Jak można w ten sposób przeżyć de facto mowę nienawiści i obrażać ludzi? To jest skandaliczne i myślę, że pan prezydent bardzo dobrze wie, że w ten sposób nie można traktować polskich twórców, którzy dbają o polską kulturę i polskie dziedzictwo – stwierdziła. Minister wyraziła przy tym przekonanie, że prezydent nie podzieli takiego podejścia do środowiska artystycznego.

Czy ustawa o emeryturach dla artystów jest zabezpieczona przed nadużyciami?

Tomasz Terlikowski zapytał także o bezpieczeństwo nowych rozwiązań i ryzyko nadużyć przy przyznawaniu wsparcia artystom. Cienkowska zapewniła, że projekt został szczegółowo przygotowany i skonsultowany z odpowiednimi instytucjami. – To mogę zagwarantować, dlatego że my nad nim pracowaliśmy bardzo długo ze wszystkimi również agencjami rządowymi typu ZUS więc uszczelniliśmy je maksymalnie jak się dało – powiedziała. Dodała, że już podczas prac sejmowych wprowadzono poprawki mające zwiększyć przejrzystość nowych przepisów.

Minister nie wykluczyła również osobistej rozmowy z prezydentem, ale zaznaczyła, że najpierw należy poczekać na zakończenie prac parlamentarnych. Senat może bowiem jeszcze zaproponować zmiany w ustawie.

Galeria poniżej: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Marta Cienkowska

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Marta Cienkowska
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SŁAWOMIR MENTZEN
Marta Cienkowska