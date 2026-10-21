Publiczność zdenerwowała się na Karola Nawrockiego! O co poszło?

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Kulesze Kościelne, gminę, w której w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich uzyskał wyjątkowo wysokie poparcie, sięgające 93,31 proc. głosów.

Spotkanie z prezydentem rozpoczęło się z ponad półgodzinnym opóźnieniem, co wywołało zauważalne zniecierpliwienie i niezadowolenie wśród licznie zgromadzonych mieszkańców.

Wydarzenie charakteryzowało się wysoką frekwencją, w tym udziałem całych rodzin, oraz wzmożonymi środkami bezpieczeństwa, obejmującymi szczegółowe kontrole uczestników przed wejściem.

Wizyta głowy państwa w powiecie wysokomazowieckim miała miejsce 21 października. Kulesze Kościelne wyróżniają się na mapie politycznej Polski, będąc miejscem, gdzie Karol Nawrocki odniósł jedno z najbardziej zdecydowanych zwycięstw w drugiej turze ubiegłorocznych wyborów prezydenckich, które odbyły się 1 czerwca 2025 roku. Wówczas na jego kandydaturę zagłosowało 93,31 proc. wyborców, podczas gdy jego kontrkandydat, Rafał Trzaskowski, uzyskał 6,69 proc. głosów. Spotkanie z mieszkańcami było okazją do bezpośredniego kontaktu w regionie o tak wysokim wskaźniku poparcia.

Zaplanowane na godzinę 17:30 wydarzenie odbyło się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Głównej 2. Było to spotkanie o charakterze otwartym, z przewidzianym wystąpieniem prezydenta jako głównym punktem programu. Drzwi hali zostały otwarte już o godzinie 16:00, a na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy, w tym wiele rodzin z dziećmi. Część uczestników, jak zauważyli obserwatorzy, zadbała o uroczysty strój, podkreślając wagę wizyty głowy państwa.

Niezadowolona publiczność

Początek wydarzenia nie przebiegł zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prezydent Karol Nawrocki nie pojawił się o zaplanowanej godzinie, co spowodowało ponad trzydziestominutowe opóźnienie. Dłuższe oczekiwanie zaczęło wywoływać zniecierpliwienie wśród zgromadzonych. Według relacji obecnych na miejscu dziennikarzy, w tłumie słychać było komentarze wyrażające niezadowolenie. Jeden z uczestników narzekał, ze jest zmęczony, inny, że prezydent każe na siebie czekać. Opóźnienie wpłynęło na ogólną atmosferę w hali, gdzie mieszkańcy od dłuższego czasu oczekiwali na rozpoczęcie wystąpienia.

W związku z obecnością prezydenta w hali sportowej wprowadzono wzmożone środki bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwały służby mundurowe, w tym funkcjonariusze policji i strażacy. Przed wejściem do budynku zainstalowano bramki kontrolne, a każdy uczestnik musiał przejść szczegółowe sprawdzenie. Kontrole obejmowały rzeczy osobiste, odzież wierzchnią oraz kieszenie. Na miejscu obecne były również liczne ekipy telewizyjne, dokumentujące przebieg wizyty. Pomimo początkowego zniecierpliwienia wywołanego opóźnieniem, mieszkańcy pozostali w hali, oczekując na wystąpienie prezydenta.

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