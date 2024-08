Tusk stawia na Trzaskowskiego! Oto plan na wybory prezydenckie

Choć wybory prezydenckie dopiero w przyszłym roku, już teraz decyduje się, kto ma reprezentować poszczególne partie w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Z ramienia PO do tej roli od dawna jest przymierzany Rafał Trzaskowski, ale co jakiś czas pojawiają się informacje, że Donald Tusk może go zastąpić.

Według naszych informacji, premier miał jednak zamknąć sprawę: zwołał swoich najbliższych współpracowników i przekazał, że partia pracuje na kandydaturę prezydenta Warszawy. Nasze źródła wskazują, że za decyzją Donalda Tuska stoi potrzeba zadbania o spójność koalicji i rządu. Politycy PO, z którymi się kontaktowaliśmy, nie chcą wypowiadać się pod nazwiskiem, ale nieoficjalnie potwierdzają, że decyzja ws. startu Trzaskowskiego jest zapadła. - Nic się tu nie zmieni. To Rafał będzie naszym kandydatem – mówi nam jeden z polityków PO.

