Nowy sondaż prezydencki. Zaskakujące nazwisko na czwartym miejscu

Już za rok Polacy ponownie pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta. Jak wiadomo, w 2025 roku skończy się druga kadencja Andrzeja Dudy i nie będzie on mógł kandydować po raz trzeci na to stanowisko. Faworytem w wyścigu o Pałac Prezydencki wydaje się być Rafał Trzaskowski, który już w 2020 roku startował na prezydenta. Przegrał wówczas z Andrzejem Dudą o włos. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Warszawy, o ile oczywiście zdecyduje się na start, będzie musiał pokonać w drugiej turze kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Niemal każde badanie pokazuje, że na największe poparcie spośród kandydatów prawicowej partii może liczyć Mateusz Morawiecki. Swoich prezydenckich aspiracji nie ukrywa również Szymon Hołownia, który w najnowszym sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zajął trzecie miejsce. Co ciekawe, tuż za nim znalazła się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a na piątym miejscu Sławomir Mentzen. Dokładne wyniki sondaż prezentują się następująco:

Rafał Trzaskowski - 34,8 proc.

Mateusz Morawiecki - 29,3 proc.

Szymon Hołownia - 10,1 proc.

Agnieszka Dziemianowicz - Bąk - 8,4 proc.

Sławomir Mentzen - 7,9 proc.

Nie mam zdania - 7,4 proc.

