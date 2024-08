Rafał Trzaskowski jednak nie wystartuje w wyborach prezydenckich?! Porażające doniesienia

Wybory prezydenckie już teraz wzbudzają wielkie zainteresowanie. Ciekawość wzbudza ruch PiS, który powinien wybrać kandydata, jaki ma szansę powtórzyć sukces Andrzeja Dudy. Podobnie jest w przypadku KO. W tym wypadku wybór osoby, która zdobędzie przychylność większości wyborców, może zaważyć na przyszłej pracy rządu.

W sondażach sprawdzających, na kogo zagłosowaliby Polacy w wyborach prezydenckich, zazwyczaj pierwsze miejsce zajmuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Według większości badań polityk bez problemu przechodzi do drugiej tury. Warto przypomnieć, że już w wyborach prezydenckich w 2020 roku zabrakło mu niewiele do wygrania w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Nic dziwnego, że to Rafał Trzaskowski wydaje się właściwym reprezentantem KO. Najnowsze doniesienia wróżą jednak inny scenariusz.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w koalicji rządzącej coraz częściej mają pojawiać się głosy, że to premier Donald Tusk chce wystartować w wyborach prezydenckim w 2025 roku. Choć sam lider PO ma popierać kandydaturę prezydenta Warszawy, to politycy mniejszych partii mają nie wierzyć w słowa Donalda Tuska. Według nich premier już szykuje się do wyborów, choć oficjalnie ma się do niczego nie przyznawać.

Na oficjalną decyzję trzeba jeszcze poczekać, jednak warto zaznaczyć, że Rafał Trzaskowski cieszy się sporym zaufaniem wyborców. Jego atutem jest także reelekcja podczas tegorocznych wyborów samorządowych. Czy te argumenty wystarczą, by mógł ubiegać się o fotel głowy państwa? Czas pokaże.

