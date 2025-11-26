Tusk rozpoczął posiedzenie rządu. Uwagę zwrócił maleńki detal na jego marynarce

Polska finalizuje zakup trzech nowoczesnych okrętów podwodnych, co znacząco wzmocni pozycję kraju na Bałtyku i polski przemysł stoczniowy.

Inwestycja ta, realizowana w ramach programu Orka, jest długo oczekiwaną decyzją, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa i obronności.

Rząd zajmie się także programem SAFE, który zapewni Polsce 44 mld euro na modernizację wojska, rozwój technologii obronnych oraz budowę Tarczy Wschód.

Uwagę zwrócił szczegół na marynarce polityka. Co oznacza?

Premier Donald Tusk poinformował o finalizacji zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych, co określił jako "chwilę wagi wyjątkowej". Inwestycja ta ma przynieść korzyści nie tylko w sferze obronności, ale również dla polskiego przemysłu stoczniowego.

- W dzisiejszym porządku obrad są dwie sprawy, które dotyczą wielkich przedsięwzięć wokół naszego bezpieczeństwa. Finalizujemy dziś kwestię zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. To jest chwila wagi wyjątkowej. Zakup tych okrętów będzie oznaczał inwestycję w polski przemysł stoczniowy, w Polsce okręty będą naprawiane w razie potrzeby. Nie będziemy musieli też czekać ze szkoleniem - powiedział premier Tusk.

Szef rządu podkreślił również długo oczekiwany charakter tej decyzji: - Nasłuchałem się przez kilkadziesiąt lat o tej potrzebie i cieszę się, że to nasza decyzja spowoduje, że nasza pozycja na Bałtyku będzie o wiele mocniejsza - dodał. Okręty te zostaną pozyskane w ramach programu Orka.

Program SAFE

Rząd zajmie się także programem SAFE (Security Assistance for Europe), który ma zapewnić Polsce znaczące środki na modernizację wojska i rozwój technologii obronnych. Premier Tusk podkreślił, że Polska stała się największym beneficjentem tego projektu.

- Nie ma nic za darmo, ale są to bardzo uprzywilejowane kredyty. Polska stała się największym beneficjentem tego projektu. Blisko 44 mld euro zostanie przeznaczone na zakup sprzętu dronowego, na tarczę wschód. To były wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące i w końcu uzyskaliśmy tę jednoznaczną akceptację całej Europy, że tarcza wschód to wspólny obowiązek całej Unii Europejskiej i Europa zaczęła to traktować jako miejsce, gdzie inwestujemy europejskie pieniądze, a nie tylko polskie - mówił premier.

Program SAFE obejmuje szeroki zakres działań, wykraczających poza tradycyjne uzbrojenie.

- To są też projekty kosmiczne, rozwój sztucznej inteligencji w obronności, cyber- i krypto bezpieczeństwo, sprzęt dla wojska, straży granicznej i policji. O to też zabiegaliśmy, żeby SAFE był programem bezpieczeństwa w pełnym tego słowa znaczeniu - podkreślił.

Co Tusk miał na marynarce?

Podczas przemowy premiera dało się zauważyć białą wstążkę na klapie jego marynarki. Co oznacza? To symbol kampanii "Biała Wstążka", międzynarodowej inicjatywy społecznej, prowadzonej w ponad 60 krajach. M na celu zaangażowanie mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje sprzeciw wobec tej przemocy i zobowiązanie mężczyzn do niestosowania, nieakceptowania i reagowania na nią. Kampania narodziła się w Kanadzie w 1991 roku, gdzie 100 tysięcy mężczyzn w ciągu sześciu tygodni założyło białe wstążki. Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy, rozpoczynając się 25 listopada.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Następne pytanie