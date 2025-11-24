Donald Tusk ośmieszył się w Afryce?! Jego strój oburzył internautów

Na poniedziałkowym szczycie UE-Afryka w Angoli, unijni liderzy spotykają się, by rozmawiać o planie pokojowym dla Ukrainy.

Premier Tusk wywołał burzę w internecie swoim nieformalnym strojem, który założył na oficjalne spotkanie.

Komentarze internautów nie pozostawiły na nim suchej nitki, zarzucając brak szacunku i nieodpowiedni wygląd.

Jakie są polskie zastrzeżenia do planu USA dla Ukrainy i co dokładnie wzburzyło opinię publiczną?

Na marginesie szczytu, w poniedziałek rano, odbędzie się specjalne spotkanie wszystkich szefów rządów i państw UE. Głównym tematem rozmów będzie plan pokojowy dla Ukrainy. Po zakończeniu tej sesji, przywódcy wezmą udział w oficjalnym otwarciu szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska. Premier Tusk ma wystąpić podczas pierwszej sesji tematycznej w poniedziałek po południu. Na wtorek zaplanowano dwie sesje: drugą tematyczną oraz sesję zamykającą.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak lider PO wysiada z samolotu i po czerwonym dywanie idzie między żołnierzami. Uwagę internautów zwrócił strój premiera, który założył niebieską koszulę z podwiniętymi rękawami i wpuszczoną w ciemne spodnie oraz buty, które wyglądają na sportowe. Zrezygnował z krawata i marynarki, decydując się na bardziej swobodny ubiór. W komenatrzach pod filmikiem aż zawrzało.

"Ubrany jak menel"; "Ubrał się jak by był na wycieczce"; "Jeszcze trochę jak go zobaczyli przyślą nam z Afryki ubrania w ramach pomocy dla trzeciego świata"; "Jak menel wygląda, wizyta w obcym państwie, żenada"; "Ale wstyd!"; "Musiałem kilka razy obejrzeć ten film, by dotarło do mnie jak nieodpowiednio ubrany jest Donald Tusk. Całkowity brak szacunku dla gospodarzy, którzy go przyjęli z największymi honorami"; "Ten człowiek nas reprezentuje, nawet nie umie się odpowiednio ubrać" - czytamy.

Krytycznie do stroju Donalda Tuska odniósł się także Maciej Wąsik. - Donald Tusk podczas oficjalnej wizyty wygląda, jakby szedł na zakupy do dyskontu, a nie reprezentował Polskę. Gdzie są ci wszyscy „specjaliści od wizerunku”, którzy codziennie pouczają Pierwszą Damę? - napisał na Twitterze.

Międzynarodowe rozmowy na temat Ukrainy

Wydarzenia poprzedzające szczyt w Angoli wskazują na wzmożoną aktywność dyplomatyczną w kwestii Ukrainy.

W sobotę, na marginesie szczytu G20, przywódcy UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii spotkali się, aby omówić sytuację w Ukrainie. We wspólnym oświadczeniu podkreślili, że projekt planu USA dla Ukrainy stanowi podstawę do dalszych prac. Zaznaczyli, że "granice nie mogą być zmieniane siłą" i wyrazili zaniepokojenie "proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki". Powtórzyli również, że wszelkie elementy planu pokojowego dotyczące UE lub NATO "wymagałyby zgody odpowiednio członków UE i NATO".

Z kolei w niedzielę 23 listopada w Genewie spotkali się przedstawiciele nieformalnej grupy E3 (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), a także UE, USA i Ukrainy. Rozmowy również dotyczyły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, zaproponowanego przez Stany Zjednoczone.

