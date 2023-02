Tusk przegonił Morawieckiego! Wyniki sondażu mówią wszystko

Co dziś robi była premier?

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski poproszono Polaków o rozważenie scenariusza, w którym opozycja dochodzi do władzy, a premierem zostaje Donald Tusk. Następnie respondenci mieli wskazać, w jakich sprawach hipotetyczny rząd poradziłby sobie lepiej, niż ten obecny, z Mateuszem Morawieckim na czele. Jak się okazało, według ankietowanych jest tylko jedna kwestia, w której poradziłby sobie lepiej. Według 63 proc. badanych to relacje z Unią Europejską i pozyskanie środków z KPO. Oto inne warianty, które mieli do wyboru ankietowani i ilość osób, które uważają, że rząd kierowany przez lidera PO poradziłby sobie lepiej od obecnej władzy:

Sprawy międzynarodowe, wliczając pomoc dla Ukrainy - 41,4 proc.

Edukacja – 36 proc.

Gospodarka, w tym walka z inflacją i jej skutkami, walka z drożyzną - 35,5 proc.

Bezpieczeństwo narodowe - 35,2 proc.

Bezpieczeństwo wewnętrze, w tym skuteczność policji czy straży granicznej = 32,4 proc.

Ochrona zdrowia – 24,3 proc.

Kwestie socjalne, w tym pomagacie najuboższym – 22 proc.

Jeśli wziąć pod uwagę zdanie jedynie wyborców opozycji, wyniki są zdecydowanie lepsze dla Donalda Tuska. Uważają bowiem, że hipotetyczny rząd poradziłby sobie lepiej w sześciu z ośmiu wymienionych powyżej sprawach. Przegrał jedynie w kwestii ochrony zdrowia i sprawach socjalnych.

