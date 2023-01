Donald Tusk znów spotyka się z Polakami. Kampanię relacjonuje na Twitterze

Wielka rewolucja w 500 plus?! Co roku waloryzacja! Wyłożyli kawę na ławę

Donald Tusk. Twitter to jego pole aktywności

Donald Tusk jest jednym z najbardziej aktywnych polskich polityków. I choć wywiadów udziela rzadko, często komentuje rzeczywistość polityczną w mediach społecznościowych, najchętniej na Twitterze. Donald Tusk na Twitterze jest od września 2011 roku. Ma potężne grono obserwujących - ponad 1,6 mln. Sam obserwuje zaledwie ponad 530 kont.

Donald Tusk. Wiek, wykształcenie

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Wszystkie szczeble edukacji przeszedł w rodzinnym mieście. Skończył i LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Z wykształcenia jest historykiem. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Gdańskim.

Donald Tusk. Żona Małgorzata Tusk to jego podpora

Donald Tusk jest żonaty. Ciekawostką jest to, że ślub brał dwukrotnie z tą samą kobietą - żoną Małgorzatą Tusk. Najpierw w 1978 roku Donald Tusk wziął ślub cywilny z Małgorzatą Sochacką (to panieńskie nazwisko Małgorzaty Tusk), a w 2005 roku małżonkowie wzięli ślub kościelny. Było to szeroko komentowane, bowiem w 2005 roku Donald Tusk startował w wyborach prezydenckich. Mają dwoje dzieci: syna Michała Tuska i córkę Kasię Tusk.

Donald Tusk - pochodzenie. Mówi o sobie, że jest Kaszubem

Donald Tusk mówi, że jest Kaszubem. Kaszubi to grupa ludności zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego, wywodząca się od wschodniej grupy zachodniosłowiańskich plemion pomorskich. Ojciec Tuska był stolarzem, matka - pracowała jako sekretarka w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Donald Tusk. Gdańsk to jego rodzinne miasto

Donald Tusk od zawsze związany jest z Gdańskiem. w tym mieście się urodził i tutaj skończył podstawówkę, liceum, w Gdańsku studiował. Od lat jednak mieszka z żoną w Sopocie. Mają dom.

Donald Tusk. Prawo jazdy stracił za nadmierną prędkość

Donald Tusk stracił prawo jazdy w listopadzie 2021 roku. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej 20 listopada 2021 roku poruszał się samochodem w terenie zabudowanym z prędkością ponad 100 km/h. Tusk otrzymał mandat w wysokości 500 zł i stracił prawo jazdy. Ponieważ nie mógł sam prowadzić, przez długi czas woziła go żona lub jeździł po mieście na hulajnodze elektrycznej. Donald Tusk odzyskał prawo jazdy pod koniec lutego 2022 roku.