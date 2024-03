Tusk postawił koalicjantów do pionu! „Nie będziecie narzucać poglądów innym”

Kaczyński pozostanie na czele PiS, co najmniej do 80-tki! Wiemy, dlaczego prezes odłożył myśli o emeryturze

W piątek w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Podczas wystąpienia Donald Tusk wzywał działaczy partii, aby "bardzo poważnie traktowali tych, którzy głosowali na KO i tych, którzy wiążą z tą formacją nadzieje”. – Nie macie prawa, ja nie mam prawa i wy nie macie prawa, ani przez chwilę zachłysnąć się sondażami, które pokazują, że Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, staliśmy się liderami w oczach opinii publicznej, tej politycznej sceny – mówił.

Kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego mocno podzieliła rządzącą koalicję. Sejm miał obradować w tej sprawie w tym tygodniu, jednak marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił niespodziewanie, że prace nad projektami liberalizującymi aborcję ruszą dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych. Ta decyzja wywołała głęboki podział w koalicji, ponieważ Lewica kategorycznie nie zgadza się z przekładaniem tego tematu. W sprawie postanowił dlatego wypowiedzieć się premier Donald Tusk, który jako szef koalicji rządzącej apeluje do swoich koalicjantów o stonowanie emocji i zażegnanie sporu.

– Jak wiecie łaska pańska – a naszym panem są wyborczynie i wyborcy – na pstrym koniu jeździ, więc traktujecie to jako zachętę, ale proszę, żebyście zobaczyli w tych sondażach i jak patrzycie ludziom w oczy; żebyście zobaczyli, co mają w oczach, w tym jest ciągle duża nadzieja, ale w tym są także sygnały i ostrzeżenia. Jeśli nie dacie rady – mówią nam to codziennie – jeśli zawiedziecie szumnie w tych podstawowych kwestiach, to bardzo szybko z tego konia spadniecie – zaznaczył.

Lider PO nawiązał przy tym do dyskusji, jaka w ostatnich dniach toczy się wokół projektów dot. aborcji. – Osobiście nie znajduję mocnych argumentów ze strony tych, mówię tu o naszych koalicjantach, którzy wydają się konsekwentnie przekonywać wszystkich, że kwestia praw kobiet, to jest coś, co można negocjować, nad czym można tygodniami miesiącami debatować, albo poddawać referendum – mówił.

Podkreślał, że to nie jest kwestia przekonań, tylko tego, czy kobieta może o sobie decydować. –Ja sam nikomu nie chcę narzucać swoich poglądów i jeszcze raz zwracam się do wszystkich naszych partnerów: macie prawo trwać przy swoich poglądach, mówiliście o nich otwarcie w czasie kampanii, ale to was nie zwalnia z obowiązku, to taka elementarna przyzwoitość – przynajmniej tak powinno być w koalicji 15 października – że nie będziecie narzucać poglądów i konsekwencji – apelował Donald Tusk.