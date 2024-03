Donald Tusk nie wytrzymał! Ze sceny dogryzł Szymonowi Hołowni, będzie draka?

Donald Tusk postanowił zareagować na wzbudzającą wiele emocji dyskusję, jaką wywołała decyzja Szymona Hołowni na temat aborcji. Ten bowiem uznał, że Sejm zajmie się ustawami w tej sprawie dopiero po wyborach samorządowych. Premier zapewnił, że KO nie zmieniło swojego stanowiska.

- Dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem tej debaty, która znowu rozgorzała w Polsce, dotyczącej praw kobiet, a właściwie praw człowieka, praw obywatelskich, praw ludzkich, praw kobiet do decydowania o swoim ciele, swoim macierzyństwie. Mamy poczucie, ze oczekiwania były jednoznaczne, tak jak nasze zapowiedzi były jednoznaczne – powiedział.

- Mówiąc krótko chciałbym, żebyśmy traktowali tak jak zawsze tych, którzy na nas głosowali, ale także tych, którzy patrzą na nas nie ufnie. Nie macie prawa - ja i wy - ani przez chwilę zachłysnąć się sondażami, które mówią, że KO stała się liderem politycznej sceny. Wiecie, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Traktujcie to jako zachętę, ale dostrzegajcie w nich także sygnały ostrzeżenia. Jeśli zawiedziecie w podstawowych kwestiach bardzo szybko z tego konia spadniecie – stwierdził Donald Tusk.

Lider PO postanowił także dogryźć Szymonowi Hołowni, który opowiada się za przeprowadzeniem referendum w sprawie aborcji. Nie gryzł się w język!

- Osobiście nie znajduję mocnych argumentów ze strony naszych koalicjantów, którzy wydają się jakby konsekwentnie przekonywać wszystkich, że kwestia praw kobiet to jest coś, nad czym można negocjować, nad czym można tygodniami, miesiącami debatować albo poddawać pod referendum – mówił premier.

Donald Tusk podkreślił, że jego poglądy w tej sprawie ewoluowały i nie są radykalne, ale uważa, że prawo do decydowania o swoim życiu należy jedynie do kobiet.

- To nie ja, ale polska ma kobieta ma więcej praw do decydowania w tych kwestiach. To nie jest kwestia przekonań filozoficznych, etycznych, religijnych tego czy innego faceta w Polsce. To jest kwestia tego, czy kobieta może decydować o swoich losach, czy będzie o nich decydował ktoś inny. Niestety, zazwyczaj jest to mężczyzna o wyrazistych poglądach, które nie są podzielane przez wszystkich – skwitował.

